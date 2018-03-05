Поляки выдали разгромную рецензию на статью главы МИД Украины о Польше

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В Варшаве заявили, что слова украинских властей о польско-украинских взаимоотношениях не соответствуют действительности.

Польский МИД разгромил статью украинского министра иностранных дел Павла Климкина об отношениях Варшавы и Киева. С критикой в адрес дипломата выступил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, заявления "украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности".

Он также добавил, что в этой связи есть проблема недоверия к Киеву.

По словам польского дипломата, в истории Польши было немало примеров преступлений против украинского народа. Однако в своей публикации Климкин говорит, что Варшава дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев.

Ранее сообщаюсь, что в Польше с 1 марта вводится уголовное наказание за оправдание "идеологии бандеризации".