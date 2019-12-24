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Поляки вступили в конфронтацию с Путиным из-за правды о начале Второй мировой
24 декабря 2019, 10:54 • 125 • В мире
В польском МИД назвали искажением истории слова президента РФ Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны. Как ранее напомнил глава государства, СССР был последним государством, подписавшим с Германией пакт о ненападении. При этом, подчеркнул президент, в те годы Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", забрав себе два района. В ответ поляки выступили с конфронтационным заявлением, сообщив, что высказывания представителей российских властей о причинах и ходе Второй мировой войны якобы "представляют собой ложную картину событий".
В польском МИД вступили в публичную конфронтацию с заявлениями Москвы о причинах начала Второй мировой войны. Как ранее отмечал в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, принятая в Европарламенте резолюция "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" не столько удивила его, сколько даже задела.
Она напомнил, что советские власти одними из последних подписали пакт о ненападении с Германией. В то же время, указал глава государства, Польша сама участвовала в разделе Чехословакии.
Однако эти слова, подтверждённые историческими документами, вызвали негодование у Варшавы.
Как говорится в сообщении польского МИД, заявления РФ о причинах и ходе Второй мировой войны "представляют собой ложную картину событий".
Как считает ведомство, слова Путина "подрывают совместную работу польских и российских экспертов", а также достижения его предшественников - Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина.
Отмечается, что Польша после восстановления независимости в 1918 году стремилась придерживаться сбалансированной политики по отношению к Германии и СССР, отмечает министерство. Несмотря на это, Советский Союз, который "действовал по согласованию с нацистской Германией", "предпринял прямые шаги, направленные на развязывание войны", передаёт ТАСС.
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