Поляки вступили в конфронтацию с Путиным из-за правды о начале Второй мировой

В польском МИД вступили в публичную конфронтацию с заявлениями Москвы о причинах начала Второй мировой войны. Как ранее отмечал в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, принятая в Европарламенте резолюция "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" не столько удивила его, сколько даже задела.

Она напомнил, что советские власти одними из последних подписали пакт о ненападении с Германией. В то же время, указал глава государства, Польша сама участвовала в разделе Чехословакии.

Однако эти слова, подтверждённые историческими документами, вызвали негодование у Варшавы.

Как говорится в сообщении польского МИД, заявления РФ о причинах и ходе Второй мировой войны "представляют собой ложную картину событий".

Как считает ведомство, слова Путина "подрывают совместную работу польских и российских экспертов", а также достижения его предшественников - Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина.

Отмечается, что Польша после восстановления независимости в 1918 году стремилась придерживаться сбалансированной политики по отношению к Германии и СССР, отмечает министерство. Несмотря на это, Советский Союз, который "действовал по согласованию с нацистской Германией", "предпринял прямые шаги, направленные на развязывание войны", передаёт ТАСС.