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Поляки увидели оскорбление в словах Путина: "Гиена Европы"
25 апреля 2021, 12:05 • 230 • Политика
В Польше по-своему трактовали слова Владимира Путина о "Табаки": там приняли этот эпитет на свой счёт. Аналитик Мацей Печиньски заявил, что шакал — падальщик, совсем как гиена, а русские, по его словам, часто называют Польшу "гиеной Европы".
Польское издание Do Rzecy опубликовало аналитический материал, посвящённый посланию Владимира Путина. Автор Мацей Печиньски с некоторым запозданием разъясняет, кого именно Путин имел в виду, говоря о Шерхане и Табаки.
Он напоминает, что Табаки — это шакал, страдающий бешенством, и под этим образом Путин, конечно же, имел в виду Польшу. Также аналитик догадался, что Шерханом, судя по всему, президент России называет США, ну а сама Россия, "невинная и благородная", очевидно, предстаёт в образе Маугли.
Польский автор утверждает: помощью такой метафоры Путин показал, что Россия может победить даже самого могущественного противника.
При этом Печиньски напоминает, что шакал — падальщик, который "поедает останки того, что добыл его хищный повелитель". Точно так же поступает и гиена, а русские часто называют Польшу "гиеной Европы", как ранее её назвал Черчилль, напоминает автор.
Напомним, в ходе своего послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин с помощью британского писателя Редьярда Киплинга дал характеристику Западу. "Вокруг Шерхана крутятся всякие Табаки", - отметил президент.
По словам Владимира Путина, во всех ситуациях в геополитическом пространстве Россия ведёт себя сдержанно, скромно, "не отвечая на открытое хамство". Однако, несмотря на сдержанность Москвы, Россию пытаются цеплять "то тут, то там без всяких причин".
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