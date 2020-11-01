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Поляки устроили многотысячный протест. Журналист констатировал: "Ещё одно позорище"

01 ноября 2020, 15:35  •  161 • В мире
В польских городах продолжаются манифестации противников ужесточения законодательства об абортах. Журналист Роман Голованов прокомментировал многотысячную акцию в Варшаве: "Ещё одно позорище. Поляки протестуют против жизни".
В Польше противники ужесточения законодательства об абортах продолжают устраивать многотысячные акции. В Варшаве вечером 30 октября гигантская толпа собралась в центре города. По данным мэрии, в демонстрации участвовало около ста тысяч человек.
Не обошлось без столкновений. СМИ сообщили, что между сторонниками абортов происходят стычки с представителями национал-патриотических организаций. В варшавской полиции сообщили о ряде инцидентов в различных районах польской столицы.
Журналист "КП" Роман Голованов в своём телеграм-канале оценил акцию в Варшаве. "Толпа за аборты в Польше. Сынок, ты уже в аду..." - написал он.
По его словам, сторонники абортов устроили какое-то позорище.
"Ещё одно позорище. Поляки протестуют против жизни. Поляки требуют расправы над детьми. Поляки хотят абортов. Потом не удивляйтесь, когда через 30 лет ваши католические храмы превратятся в мечети. Когда ваших жён уведут в гаремы. Когда вас выкинут из ваших же домов. Это финал общества, которое отвергает Христа и свою веру", - констатировал журналист.
В Сети пользователи также не преминули язвительно заметить, что белорусы могли бы вернуть ответку полякам, которые политическими заявлениями разжигали протесты в республике.
"Рыли ямы на Украине, в Белоруссии", - припоминает в телеграм-канале Витязевой пользователь Виктория Пинчева.
"Палки, ножи, газовые баллончики, пиротехника... Тот же арсенал, что изымала белорусская милиция с 9 августа. Друзья-поляки, скажите спасибо Дуде и Маровецкому: это они наших змагаров в Польшу позвали", - добавил автор белорусского телеграм-канала "Жёлтые сливы".
"Центр Варшавы. Пора бы в Кремле вручить кому-нибудь удостоверение президента Польши", - шутливо отозвался блогер под ником "Голос Мордора".

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