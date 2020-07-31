Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "сп...
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК поя...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревен...
Главная / Политика

Поляки сами убили своего президента, но всё равно нашли "русский тротил"

31 июля 2020, 20:50  •  99 • Политика
Вторая польская комиссия обнародовала результаты повторного расследования обстоятельств гибели экс-президента Польши Леха Качиньского, которые полностью опровергают предыдущие. Теперь Варшава утверждает, что "борт №1" был взорван. Поляки, нарушив правила безопасности, убили своего президента, но всё равно нашли "русский тротил".
Речь идёт о крушении польского самолёта Ту-154, в котором летел Качиньский, его жена и ряд высокопоставленных чиновников. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года, когда самолёт заходил на посадку под Смоленском.
Межгосударственный авиационный комитет провёл своё расследование и огласил его результаты в 2011 году. Тогда было заявлено, что причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотов - экипаж принял решение не уходить на запасной аэродром. Кроме того, МАК пришёл к выводу, что борт потерпел крушение из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовки экипажа. Таким образом, вся ответственность легла на польскую сторону.
Позже Варшава сформировала комиссию для выяснения причин крушения самолёта, которую возглавил бывший министр МВД Ежи Миллер. Польские эксперты установили, что причиной трагедии стало решение пилотов опустить самолёт ниже дозволенного минимума, несмотря на отсутствие видимости из-за плотного тумана.
Однако эти выводы нынешнему руководству Польши показались недостаточными, и Варшава сформировала вторую комиссию, которая вновь начала расследование. Теперь поляки утверждают, что самолёт был взорван взрывным устройством, которое якобы заложили российские техники, когда ремонтировали самолёт Качиньского.
Комиссия утверждает, что воздушное судно не могло получить подобных повреждений при иных обстоятельствах. Кроме того, она указывает на наличие следов взрывчатых веществ, "обнаруженных" во время обследования обломков, - тротиле, пентрите и гексогене. Примечательно, что следы взрывчатых веществ "обнаружила" американская лаборатория, расположенная в штате Орегон, и подтвердила британская лаборатория.
Российские власти уже опровергли выводы второй польской комиссии, заявив, что это "неуклюжая попытка опровергнуть очевидное". Российские следователи возлагают всю ответственность на польских пилотов, которые по всем правилам должны были уйти на запасной аэродром, но так этого и не сделали, совершив попытку посадки в условиях ограниченной видимости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"
31 июля 2020, 15:05
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
31 июля 2020, 10:05
Безпалько: Лукашенко показал Западу мощную пощечину Москве от Минска
31 июля 2020, 17:05
Путин впервые оценил задержание граждан России в Минске: Разговор получился основательным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
30 июля 2020, 01:05
Сирия уже забрала 130 ящиков: Стало известно, какие богатства скрывает "хранилище Судного дня"
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
28 июля 2020, 15:05
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.