Речь идёт о крушении польского самолёта Ту-154, в котором летел Качиньский, его жена и ряд высокопоставленных чиновников. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года, когда самолёт заходил на посадку под Смоленском.

Межгосударственный авиационный комитет провёл своё расследование и огласил его результаты в 2011 году. Тогда было заявлено, что причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотов - экипаж принял решение не уходить на запасной аэродром. Кроме того, МАК пришёл к выводу, что борт потерпел крушение из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовки экипажа. Таким образом, вся ответственность легла на польскую сторону.

Позже Варшава сформировала комиссию для выяснения причин крушения самолёта, которую возглавил бывший министр МВД Ежи Миллер. Польские эксперты установили, что причиной трагедии стало решение пилотов опустить самолёт ниже дозволенного минимума, несмотря на отсутствие видимости из-за плотного тумана.

Однако эти выводы нынешнему руководству Польши показались недостаточными, и Варшава сформировала вторую комиссию, которая вновь начала расследование. Теперь поляки утверждают, что самолёт был взорван взрывным устройством, которое якобы заложили российские техники, когда ремонтировали самолёт Качиньского.

Комиссия утверждает, что воздушное судно не могло получить подобных повреждений при иных обстоятельствах. Кроме того, она указывает на наличие следов взрывчатых веществ, "обнаруженных" во время обследования обломков, - тротиле, пентрите и гексогене. Примечательно, что следы взрывчатых веществ "обнаружила" американская лаборатория, расположенная в штате Орегон, и подтвердила британская лаборатория.

Российские власти уже опровергли выводы второй польской комиссии, заявив, что это "неуклюжая попытка опровергнуть очевидное". Российские следователи возлагают всю ответственность на польских пилотов, которые по всем правилам должны были уйти на запасной аэродром, но так этого и не сделали, совершив попытку посадки в условиях ограниченной видимости.