Поляки раскрыли имена русских диспетчеров, которых обвиняют в гибели Качиньского

Польские силовики обнародовали имена русских диспетчеров, которых они обвинили в гибели президента Леха Качиньского. Выяснилось, что речь идет о Павле П., Викторе Р. и Николае К. Об этом заявила представитель Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

Все личные данные обвиняемых до сих пор не раскрываются. Это запрещено по польскому законодательству, пишет РИА "Новости".

Напомним, Польша собирается арестовать русских диспетчеров по делу о крушении самолёта президента Леха Качиньского. Силовики обратились в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте диспетчеров. Это может стать первым шагом к получению международного ордера на арест. Поляки убеждены, что в действиях русских диспетчеров был умысел и они сознательно "спровоцировали" катастрофу, которая привела к гибели множества людей.

Руководитель юридической компании Urvista, член "Опоры России" Алексей Петропольский прокомментировал Царьграду юридическую коллизию. Он рассказал, что если по вновь открывшимся обстоятельствам появятся существенные доказательства вины диспетчеров, их действительно могут выдать польской стороне. Однако часто эти требования игнорируются, предупредил эксперт.