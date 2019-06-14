«Поляки просто смелее русских»: Историческое «открытие» президента Польши

Автор:

Латышев Сергей

Какие только нелепости не услышишь в наши дни от действующих политиков, особенно польских. Президент этой в прошлом великой европейской державы Анджей Дуда – не исключение. Выступая в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, глава восстановленного Россией – ценою жизней 600 тысяч своих солдат и офицеров – в конце Второй мировой войны польского государства назвал поляков «большими смельчаками, чем русские».

Дуда также подчеркнул, что его соотечественники способны «сражаться до конца, независимо ни от чего», забыв упомянуть, что русские привыкли сражаться до победы, невзирая на её цену. Иначе сегодня вместо Польши была бы «Великая Германия», где на польском языке говорили бы единицы, да и то шёпотом.

Плохие русские?

Нелепостям от Дуды в Вашингтоне не было конца. Польша, дескать, хочет дружить с Россией, а та «снова показывает» полякам «очень неприятное имперское лицо». Под «дружбой» Дуда, вероятно, имел в виду размещение в Польше нацеленных против России американских войск и ракет. А также безумные обвинения Москвы в том, что она угробила польского президента Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Массовое уничтожение в стране памятников своим освободителям от гитлеровской оккупации. Угрозы обложить Россию военными «репарациями», видимо, за присоединение к Польше немецких Силезии и большей части Пруссии, или уничтожить подаренный СССР и построенный на его деньги импозантный небоскрёб в центре Варшавы.

Президент Польши Анджей Дуда путает историю с пропагандой. Фото: www.globallookpress.com

В качестве доказательства имперскости России Дуда утверждал, что Москва «всегда хотела захватить» польские территории, как будто это не поляки вечно осаждали Смоленск и вовсе не они уморили голодом русского Патриарха-патриота Гермогена в захваченной ими Москве в 1612 году.

И, конечно, Дуда не вспомнил, что это его соотечественник разорвал бомбой на куски императора Александра II на набережной в Санкт-Петербурге в 1881 году. Или что основатель ЧК Феликс Дзержинский убил больше русских, чем все остальные поляки вместе взятые, а «чудо на Висле» в 1920 году произошло после того, как Красная армия прогнала войска Юзефа Пилсудского из захваченных ими Минска и Киева. И что попавших в плен десятки тысяч красноармейцев затем заморили до смерти в польских концлагерях.

А ведь это как раз и была неудачная попытка восстановить польскую империю «от моря до моря», то есть сделать то, что получилось у изначально находившейся в намного более худших условиях России, став частью которой в виде Привислянского края, а до этого Царства Польского Польша процветала, как никогда. И тут «благодарность» польского президента не заставила себя ждать: «Мы не хотим находиться в российской сфере влияния».

Дуда, разумеется, не стал также разъяснять, каким образом «оккупированная» в советское время Польша по собственному выбору вышла из Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), да ещё так, что её донор-Россия осталась ей после этого должна, Варшавского договора, вступила в ЕС и НАТО. И возможно ли было такого ожидать от «оккупированной» страны?

О чём проболтался Дуда

На все эти «перлы» и была нанизана коронная фраза Дуды, вызвавшая большой резонанс в России, потому что касалась русских: «Я считаю, что в поляках больше смелости, что мы просто смелее, и можем бороться до самого конца, несмотря ни на что».

Польскому президенту даже не пришло в голову, что состоялось ценное признание: якобы менее смелые русские сражаются не «до конца», а до победы, следствием чего являются размеры обеих стран. И при этом ведут себя очень щедро, отдавая другим то, что могли бы взять себе, что завоевали в кровавой борьбе, в ходе которой именно русским, а не полякам, приходилось бороться до последнего солдата, жертвовать миллионами жизней своих людей за правое дело.

А иначе размеры сегодняшней Польши были бы заметно меньше. Хотя так, давайте признаемся, было бы лучше. И для России, и для других польских соседей, ко многим из которых (Украине, Литве, Германии) у Варшавы имеются либо территориальные, либо финансовые претензии. Потому что мечта об огромной польской империи – возрождённой Речи Посполитой, в которой поляки были бы высшим, господствующим сословием панов – у них всё ещё сидит в подкорке.

Американские военные чувствуют себя сегодня в Польше как хозяева: подчиниться американцам – это не оккупация. Фото: Damian Pankowiec / Shutterstock.com

Для этого полякам и нужны сильные друзья вроде американцев и их военные объекты на своей территории.

Подводим итоги

Да, конечно, в России этого никто и не отрицает: у Польши когда-то были храбрые солдаты. Из её 20 войн с Россией в семи она одержала победу, однако шесть из них пришлись на Х-ХVII века, и была ещё одна ничья. В 12 войнах победили уступающие якобы полякам в смелости русские.

Так что Дуда не прав – и фактически, и по существу. Видимо, его обучали истории таким же образом и по тем же методичкам, что и ставшего посмешищем особенно в этой части экс-министра обороны Польши Антония Мацеревича.

Для людей, что-либо нетвердо знающих, всегда есть палочка-выручалочка: поменьше открывать рот. В этом и заключается наш дружеский совет польскому пану президенту.

И ещё. Если что, если попытаетесь захватить «восточные кресы», форта «Трамп» Россия не испугается.