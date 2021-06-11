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Поляки проиграли даже самым слабым и разочаровались в США: Вассерман о тяжёлом уроке

11 июня 2021, 17:15  •  172 • Политика
Польша, по всей видимости, начинает осознавать, что США не станут надёжным партнёром. И осознание это приходит на фоне того, что Варшава проиграла всем своим соперникам, даже самым слабым. О тяжёлом уроке для поляков высказался Анатолий Вассерман.
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, речь идёт о Витольде Мадзилевском, объяснил русофобию, которой охвачены часть польских политиков. Он убеждён, что ругая Россию и русских, они пытаются заслужить похвалу своего великого покровителя - США. Это не первое подобное умеренное высказывание со стороны польских оппонентов, с которыми Россию связывает давняя "дружба". Почему именно сейчас Варшава пусть осторожно, но меняет позицию? Этот вопрос Царьград задавал экспертам. В том числе высказался политический эксперт Анатолий Вассерман.
Наш собеседник согласился с тем, что поляки враждовали с русскими ещё в период, когда не было ни американского, ни даже английского народа как единого целого:
Английский народ как единое целое сложился где-то примерно через пару веков после нашей Куликовской битвы. Если до Куликовской битвы ещё бывали времена, когда важнее оказывались какие-то местнические интересы, то после неё русские уже, безусловно, единый народ. Но, в общем-то, эта неприязнь вызвана тем, что поляки хотели стать главным славянским народом, но избрали для этой цели неудачную стратегию, несмотря на множество тактических успехов, в итоге проиграли, по сути, самим себе, - напомнил Вассерман.
Согласен Вассерман и с тем, что Польша ищет поддержки у США, поскольку проиграла по всем фронтам:
Поляки ищут себе покровительство у Соединённых Государств Америки, поскольку прекрасно понимают, что они уже безнадежно проиграли своим историческим конкурентам - и немцам, и русским. Кстати, забавная подробность. Пруссия, вокруг которой объединилась в конечном счёте вся Германия, начинала свой исторический путь в качестве вассала польского короля. Так что поляки ухитрились проиграть даже тем конкурентам, кто изначально был явно слабее. Поэтому сейчас действительно многие из них ищут покровительства Соединённых Государств Америки. А многие понимают, что это покровительство уже очень слабое.
Но надо понимать и ещё кое-что. Наверняка Польше пришло осознание, что с экономической точки зрения самым выгодным был союз в советское время:
Сейчас поляки начинают, хотя и смутно, но всё-таки припоминать, что самый последний по времени период экономического благополучия и политического веса у них был, когда они входили в Варшавский договор 1955 года. То есть когда главным союзником у них был именно Союз Советских Социалистических Республик - так тогда называлась Россия. И поэтому многие из них уже ищут путь возврата к былому союзу. Понимая, что эпоха исторического противостояния кончилась явно не в пользу Польши, а посему чем раньше с этим противостоянием кончать, тем лучше.

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