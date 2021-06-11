Поляки проиграли даже самым слабым и разочаровались в США: Вассерман о тяжёлом уроке

Польша, по всей видимости, начинает осознавать, что США не станут надёжным партнёром. И осознание это приходит на фоне того, что Варшава проиграла всем своим соперникам, даже самым слабым. О тяжёлом уроке для поляков высказался Анатолий Вассерман.

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, речь идёт о Витольде Мадзилевском, объяснил русофобию, которой охвачены часть польских политиков. Он убеждён, что ругая Россию и русских, они пытаются заслужить похвалу своего великого покровителя - США. Это не первое подобное умеренное высказывание со стороны польских оппонентов, с которыми Россию связывает давняя "дружба". Почему именно сейчас Варшава пусть осторожно, но меняет позицию? Этот вопрос Царьград задавал экспертам. В том числе высказался политический эксперт Анатолий Вассерман.

Наш собеседник согласился с тем, что поляки враждовали с русскими ещё в период, когда не было ни американского, ни даже английского народа как единого целого:

Английский народ как единое целое сложился где-то примерно через пару веков после нашей Куликовской битвы. Если до Куликовской битвы ещё бывали времена, когда важнее оказывались какие-то местнические интересы, то после неё русские уже, безусловно, единый народ. Но, в общем-то, эта неприязнь вызвана тем, что поляки хотели стать главным славянским народом, но избрали для этой цели неудачную стратегию, несмотря на множество тактических успехов, в итоге проиграли, по сути, самим себе, - напомнил Вассерман.

Согласен Вассерман и с тем, что Польша ищет поддержки у США, поскольку проиграла по всем фронтам:

Поляки ищут себе покровительство у Соединённых Государств Америки, поскольку прекрасно понимают, что они уже безнадежно проиграли своим историческим конкурентам - и немцам, и русским. Кстати, забавная подробность. Пруссия, вокруг которой объединилась в конечном счёте вся Германия, начинала свой исторический путь в качестве вассала польского короля. Так что поляки ухитрились проиграть даже тем конкурентам, кто изначально был явно слабее. Поэтому сейчас действительно многие из них ищут покровительства Соединённых Государств Америки. А многие понимают, что это покровительство уже очень слабое.

Но надо понимать и ещё кое-что. Наверняка Польше пришло осознание, что с экономической точки зрения самым выгодным был союз в советское время: