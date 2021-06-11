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Поляки проиграли даже самым слабым и разочаровались в США: Вассерман о тяжёлом уроке
11 июня 2021, 17:15 • 172 • Политика
Польша, по всей видимости, начинает осознавать, что США не станут надёжным партнёром. И осознание это приходит на фоне того, что Варшава проиграла всем своим соперникам, даже самым слабым. О тяжёлом уроке для поляков высказался Анатолий Вассерман.
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, речь идёт о Витольде Мадзилевском, объяснил русофобию, которой охвачены часть польских политиков. Он убеждён, что ругая Россию и русских, они пытаются заслужить похвалу своего великого покровителя - США. Это не первое подобное умеренное высказывание со стороны польских оппонентов, с которыми Россию связывает давняя "дружба". Почему именно сейчас Варшава пусть осторожно, но меняет позицию? Этот вопрос Царьград задавал экспертам. В том числе высказался политический эксперт Анатолий Вассерман.
Наш собеседник согласился с тем, что поляки враждовали с русскими ещё в период, когда не было ни американского, ни даже английского народа как единого целого:
Согласен Вассерман и с тем, что Польша ищет поддержки у США, поскольку проиграла по всем фронтам:
Но надо понимать и ещё кое-что. Наверняка Польше пришло осознание, что с экономической точки зрения самым выгодным был союз в советское время:
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