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Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

27 октября 2021, 08:45  •  186 • Политика
Фото: ru.depositphotos.com
Народ отказался верить в победу собственной армии
Вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский заявил, что потенциальными противниками страны являются два государства – Россия со своими имперскими амбициями и Белоруссия, развязавшая миграционный кризис. В новом оборонном проекте страны он предложил готовиться к войне, увеличив численность армии Польши, как минимум, в два раза. Его слова приведены в Gazeta.pl. Однако читатели неблагосклонно восприняли слова политика.
Некоторые отметили, что добиваться мира Качиньский решил довольно странным методом – наживая себе врагов. 
"Собираетесь ли вы оснастить свою двойную армию четками и святой водой или бейсбольными битами?", – интересуются в комментариях.
Другой читатель отметил, что Польша ни в состоянии подготовиться к войне с другим государством из-за компетенции правителей. 
"Речь идет просто о том, чтобы украсть еще миллион из государственной казны", – указывает greeg99.
Кто-то неблагоприятно высказался о Качиньском, назвав его "психопатом коммунистического происхождения". 
Некоторые испугались, что вице-премьер со своими воинствующими амбициями может в ближайшее время объявить новый призыв в армию и ввести военное положение в стране, написал некий niktwazny126. 
"Путин смеется над истребителями типа F (Польша подписала с США контракт на закупку 32 истребителей F-35 в 2026 году – прим. редакции), танками, ракетами даже если бы у нас их было бы больше всего на свете. Потому что он знает, что сегодня мы потребляем 19 миллиардов кубометров газа, а после отказа от угля и нефти мы ДОЛЖНЫ потреблять 75-100 миллиардов кубометров. Скоро у Путина в руках будут наши радиаторные вентили и электрические розетки. Так происходит сейчас покорение стран", – указывает пользователь mirkomz.
Другой комментатор отметил, что подобные заявления для министра обороны Польши Мацеревича закончились плачевно – он был уволен. Поддерживающих позицию Качиньского комментариев под статьей не оказалось. 
"Старое правило гласит: если вы психически больны, идите к специалисту для собственного и чужого блага", - написал 

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