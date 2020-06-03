Поляки пригрозили "Газпрому" штрафом в €50 млн за "Северный поток - 2"

Очередные финансовые претензии в адрес "Газпрома" полились на этот раз со стороны Варшавы. Ранее, напомним, активную кампанию против российского гиганта проводили Украина и "Нафтогаз". Вплоть до разборок в судах.

Теперь отличился польский антимонопольный регулятор - UOKiK. Он пригрозил "Газпрому" штрафом в €50 млн за непредоставление информации по делу о финансировании "Северного потока - 2". Фактически же - за отказ сотрудничать с регулятором во время антимонопольного расследования.

Об этом сообщает сам регулятор.

Напомним два года назад UOKiK обвинил сразу 6 компаний, среди которых был и "Газпром", в том, что они финансировали строительство российского газопровода, не заручившись до этого согласием. Речь шла о контрактах на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Именно эту информацию в UOKiK не дали. За что теперь российской компании грозит многомиллионный штраф.