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Поляки пригрозили "Газпрому" штрафом в €50 млн за "Северный поток - 2"

03 июня 2020, 20:55  •  83 • В мире
Польский антимонопольный регулятор пригрозил "Газпрому" штрафом в €50 млн. Претензия касается того, что российская компания, мол, не дала информацию о финансировании "Северного потока - 2".
Очередные финансовые претензии в адрес "Газпрома" полились на этот раз со стороны Варшавы. Ранее, напомним, активную кампанию против российского гиганта проводили Украина и "Нафтогаз". Вплоть до разборок в судах.
Теперь отличился польский антимонопольный регулятор - UOKiK. Он пригрозил "Газпрому" штрафом в €50 млн за непредоставление информации по делу о финансировании "Северного потока - 2". Фактически же - за отказ сотрудничать с регулятором во время антимонопольного расследования.
Об этом сообщает сам регулятор.
Напомним два года назад UOKiK обвинил сразу 6 компаний, среди которых был и "Газпром", в том, что они финансировали строительство российского газопровода, не заручившись до этого согласием. Речь шла о контрактах на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Именно эту информацию в UOKiK не дали. За что теперь российской компании грозит многомиллионный штраф.

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