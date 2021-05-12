Поляки посмеялись над "концом России через 59 лет"

Глава Минприроды рассказал об уровне запасов нефти и газа в России. Запасов нефти должно хватить ещё на 59 лет. "Я помню, 50 лет назад писали, что запасов нефти хватит максимум на 50 лет, и как это соотносится с реальностью?" - пишут поляки в ответ тем, кто надеется на крах России после "конца нефти".

По словам главы Минприроды Александра Козлова, запасов нефти России хватит на 59 лет, а природного газа - на 103 года, пишет польское издание Interia. А польские читатели смеются над байками о скором развале России и дефиците нефти.

Речь идёт о запасах нефти и газа в России при сохранении текущих темпов добычи. Польские читатели припоминают, что уже слышали где-то байки про то, что нефть и газ вот-вот закончатся.

Через 59 лет России уже не будет,

- пишет konik polny.

Я помню, 50 лет назад писали, что запасов нефти хватит максимум на 50 лет, и как это соотносится с реальностью? А русские, сообщая свои новости, наверняка не учитывали арктических месторождений, которые они сейчас исследуют,

- разочаровывает его Stary ramol.

А что с озоновой дырой? Меня ей пугали ещё в начальной школе. Вы пишете то, что вам удобно, находя очередные темы, которыми можно пугать людей,

- добавляет Suweren 2020.

Напомним, что в СМИ регулярно поднимается тема истощения нефтяных или газовых запасов. Однако при этом всегда речь идёт лишь об известных месторождениях и текущем уровне технологий. По этой причине ни один из прогнозов про конец нефти или газа до сих пор не сбылся.