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Поляки посмеялись над "концом России через 59 лет"
12 мая 2021, 22:15 • 97 • Политика
Глава Минприроды рассказал об уровне запасов нефти и газа в России. Запасов нефти должно хватить ещё на 59 лет. "Я помню, 50 лет назад писали, что запасов нефти хватит максимум на 50 лет, и как это соотносится с реальностью?" - пишут поляки в ответ тем, кто надеется на крах России после "конца нефти".
По словам главы Минприроды Александра Козлова, запасов нефти России хватит на 59 лет, а природного газа - на 103 года, пишет польское издание Interia. А польские читатели смеются над байками о скором развале России и дефиците нефти.
Речь идёт о запасах нефти и газа в России при сохранении текущих темпов добычи. Польские читатели припоминают, что уже слышали где-то байки про то, что нефть и газ вот-вот закончатся.
- пишет konik polny.
- разочаровывает его Stary ramol.
- добавляет Suweren 2020.
Напомним, что в СМИ регулярно поднимается тема истощения нефтяных или газовых запасов. Однако при этом всегда речь идёт лишь об известных месторождениях и текущем уровне технологий. По этой причине ни один из прогнозов про конец нефти или газа до сих пор не сбылся.
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