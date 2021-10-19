Поляки ответили Качиньскому на обвинения России в бедах страны: "Вы довольно сумасшедший"

Польские читатели прокомментировали большой материал главы правящей партии Польши Ярослава Качиньского о ведении Россией и Белоруссией гибридной войны против Варшавы. Они не уверены, что восточные соседи действительно виноваты во всех бедах страны.

Своё интервью Качиньский дал изданию Gazeta Polska. В нём он заявил, что Россия ведёт против Варшавы многоступенчатую гибридную войну. Кроме того, в бедах Варшавы оказалась виновата и Белоруссия. Её президента Александра Лукашенко Качиньский обвинил в развязывании миграционного кризиса на границе.

Читатели издания высказались о речи Качиньского негативно. Один из комментаторов заявил, что лидеру правящей партии "Право и справедливость" не стоит набирать очки на стихийных протестах, и слова политика назвал открытой манипуляцией и обманом, предложив "закончить этот цирк".

Далее в комментариях к материалу началась настоящая битва мнений. Избиратели Качиньского принялись отстаивать свою точку зрения и обвинять политических оппонентов. В частности, досталось от них главе крупнейшей польской оппозиционной партии Дональду Туску, который, по мнению читателей, виновен в гибели экс-президента страны Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском.

"Вы довольно сумасшедший. Вам стоит показаться специалисту", - заявил один из читателей газеты на обвинения в адрес избирателей Ярослава Качиньского.