Поляки оскорблены и грозят уходом: Еврочиновника сравнили с "секретарём из Москвы"

В польских СМИ активно обсуждается возможность "Polexit" - выхода Польши из Евросоюза по примеру Великобритании. Этот выход может начаться уже завтра, считает политолог Владимир Корнилов. Он объяснил, что именно оскорбило поляков до глубины души: они заявили, что даже советские власти выказывали к Варшаве больше уважения, чем официальный Брюссель.

Завтра, 15 июня, должно состояться заседание Конституционного трибунала Польши, на котором планируется рассмотрение запроса польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, чьи решения имеют приоритет в стране - Европейского суда или польских судебных органов. В Европе на этот процесс реагируют очень жёстко и не раз пытались под разными предлогами отложить заседание. Однако оно всё же состоится и, по мнению Владимира Корнилова, может стать поворотным в отношениях Польши и ЕС.

На прошлой неделе, напоминает Корнилов в своей статье на страницах "РИА Новости", еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс направил оскорбительное письмо польскому министру по европейским делам. Он потребовал от Конрада Шиманского отозвать запрос Моравецкого из трибунала. Иначе "Еврокомиссия оставляет за собой право предпринять соответствующие действия", говорится в письме.

"Если бы Брюссель хотел задеть поляков сильнее, то вряд ли смог бы придумать что-то лучшее", - иронизирует эксперт. Сам Моравецкий тут же созвал пресс-конференцию, категорически отказавшись отзывать запрос. Многие его коллеги возмутились поведением еврочиновника и непрозрачно намекнули на отсутствие у того элементарного воспитания.

Ярче всех высказался министр юстиции Польши, он же генпрокурор страны, Збигнев Зёбро: политик не побоялся заявить, что даже Советский Союз "показывал в отношении Польши и её юридической системы большее уважение, чем нынешний Евросоюз".

Я не могу припомнить ни одного секретаря из Москвы, который писал бы Войцеху Ярузельскому или его предшественникам письмо с требованием отзыва какого-нибудь иска в польский суд. Даже в те дни сохранялась видимость того, что поляки самостоятельно принимают решения в рамках реального социализма, а не следуют директивам и указаниям московских чиновников,

- подчеркнул Зёбро.

Владимир Корнилов напоминает, что ещё недавно такие высказывания в Польше, где запрещено прославление коммунистической системы, считались крамольными. Однако сейчас ситуация явно изменилась, и она не в пользу Евросоюза.