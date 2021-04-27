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Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 00:45 • 90 • Политика
Политолог Кавенцкий признал победу Владимира Путина в "войне нервов" с Западом. "Обратите внимание, что США очень быстро отказались от намерения направить свои корабли в Чёрное море", - отметил эксперт.
Польский политолог Кшиштоф Кавенцкий считает, что Западу нет смысла защищать Украину, так как он проиграл президенту России Владимиру Путину в "войне нервов". Об этом он заявил в интервью польскому изданию Nasz Dziennik.
По мнению Кавенцкого, военные учения России вблизи границ Украины были необходимы Кремлю для демонстрации своей мощи в регионе. Политолог подчеркнул, что Москва никогда не планировала нападать на Киев. Путину удалось ловко переиграть Запад в "войне нервов", так как он шаг за шагом приближается к реализации своих целей, уверен политолог.
- указал Кшиштоф Кавенцкий в интервью Nasz Dziennik.
Он добавил, что Россия действительно является одной из сильнейших стран мира в плане военной мощи. А все доклады западных аналитиков на тему того, что возможности Москвы "сильно ограничены", политолог называет попыткой выдать желаемое за действительное.
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