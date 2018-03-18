Поляки Литвы просят у Брюсселя защиты от Вильнюса

Лидер партии "Избирательная акция поляков Литвы" (ИАПЛ) Вальдемар Томашевский призвал литовских поляков подписать петицию "Спасательный пакет для меньшинств" (Minority Safe Pack) – инициативу, направленную на защиту прав национальных и языковых меньшинств. В Литве это актуально.

В случае сбора необходимого количества подписей (1 млн.) Евросоюз должен взять функцию обеспечения прав польского меньшинства на себя. Среди потенциальных мер – финансирование программ по защите языкового и культурного разнообразия из региональных фондов ЕС, исследование вклада нацменьшинств в экономику Европы, разработка единого европейского законодательства для получения услуг и вещания на родном языке, субсидирование СМИ и культурно-общественных организаций.

Для Вильнюса это будет ударом ниже пояса. С самого начала литовской независимости Вильнюс проводит целенаправленную политику ассимиляции национальных меньшинств, в том числе польского. Отстранённость Брюсселя придало литовским политикам ощущение собственной безнаказанности.

Численность поляков в Литве – около 212 тыс., хотя ещё в 2001 году их было 235 тыс. В некоторых районах поляки составляют большинство, а в Шальчининкском районе – абсолютное большинство (80%). Несмотря на это, им запрещено под угрозой крупного штрафа дублировать вывески в общественных местах на польском языке даже на частных домах. Сокращается количество школ и классов с польским языком обучения. В 2008 году было 64 школы с польским языком, в 2010 году осталось 56.

Это следствие принятых в 2010 г. поправок к закону об образовании, в соответствии с которыми в польских школах увеличивалось количество предметов на литовском языке и сокращалось общее количество школ в республике. При этом если в одном районе была польская и литовская школы, закрывали всегда польскую школу.

Варшава направляла Вильнюсу одну дипломатическую ноту за другой, но это не помогло. Теперь поляки Литвы надеются придать своей проблеме общеевропейское значение.

«Для нас это архиважно, ведь это шанс получить больше прав в рамках ЕС», – заявила представитель "Избирательной акции поляков Литвы" Рената Цитацкая. «Призываю вас подписать эту важную для нашей общины инициативу. Благодаря ей мы сможем реализовать на практике европейские стандарты в сфере защиты прав автохтонных национальных меньшинств, которым являемся и мы, поляки Литвы», – сказал лидер ИАПЛ Вальдемар Томашевский.

Призывы такие раздаются не первый год, но в Литве, которая с 2004 г. является членом Европейского союза, такие стандарты отсутствуют.