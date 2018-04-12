Поляки, литовцы и эстонцы учат украинских военных стандартам НАТО • 30 • Война



Польское издание Defence24.pl, специализирующееся на вопросах обороны, опубликовало материал под заголовком «Польская миссия на Украине – это создание современной армии», в котором сообщается, что на Яворовском полигоне, находящемся в 20 километрах от границы с Польшей, военные из 1-ой Варшавской танковой бригады завершили очередной цикл обучения украинских механизированных подразделений.









Действующая на территории Учебного центра Сухопутных войск ВСУ объединенная многонациональная учебная группа Joint Multinational Training Group – Ukraine (JMTG-U) была создана вооруженными силами пяти государств: Соединенных Штатов как ведущей страны, Польши, Канады, Дании и Литвы. Кроме того, в зависимости от потребностей в обучении, присутствуют контингенты и из других стран НАТО. Последняя, седьмая смена польского контингента, который провел на полигоне более двух месяцев, состояла из 35 солдат и офицеров 3 механизированного батальона 1-ой Варшавской танковой бригады. Среди них, прежде всего, были артиллеристы, танкисты, снайперы, специалисты по разведке и штабные работники.



Издание отмечает, что главной задачей для этой миссии является избавление ВСУ от постсоветского наследия и их перевод на стандарты НАТО. Предполагается, что данная цель будет достигнута к 2020 году, так как именно в этом году заканчивается программа обучения украинских военных.







О том, как проходит процесс обучения, журналисту издания рассказал командир VII смены польского контингента майор Радослав Кравец :



Пока подразделения Вооруженных сил Украины по-прежнему функционируют по советской модели, и нынешние изменения имеют цель адаптировать их к натовским структурам. Подразделение, которое мы сейчас обучаем, не имеет такой штабной структуры, какая действует в нашей армии – здесь штаб есть только от уровня батальона [...]. Так же, как в Войске Польском 20-30 лет назад, на Украине есть только заместители по оперативным вопросам или логистике. Поэтому осуществляется внедрение деления на секции, что для многих является новинкой. Это также обучение процессу принятия решений (military decision making process), который также направлен на обучение штабов. Мы учим, как адаптировать процесс принятия решений к нашим стандартам. Мы также обучаем инструкторов, которые в будущем, после завершения этой миссии, будут обучать своих солдат и выполнять нашу работу.







По мнению Радослава Кравца, уже с самого начала этого цикла обучения было заметно, что украинские военнослужащие имеют большой опыт и являются профессионалами в своем деле. Кроме того, он подчеркнул, что «поток знаний и информации был двусторонним»:



Известно, что мы выступали здесь в роли инструкторов, однако солдаты, которых мы обучали, имеют за плечами участие в АТО и, как правило, боевой опыт. Это совсем другое, как и то, что тренировка и реальность войны — это две разные вещи. Солдаты моей смены вынесли из этого интересные рекомендации и опыт. [...] Это важно не только для украинских войск, но и для нас, как и то, что этот конфликт происходит в нашем непосредственном соседстве. [...] Украинские солдаты охотно делились полученным в ходе боевых действий опытом. Особенно интересными были тактические решения. Это конфликт, происходящий в настоящее время, к тому же с противником, не являющимся регулярной армией.



Как пишет издание, нынешняя польская группа обучала в рамках JMTG-U солдат украинской 14-ой отдельной механизированной бригады из Владимира-Волынского. Это подразделение, которое принимало участие в боевых действиях на востоке страны, в том числе, в районе Попасной. Оно оснащено, в частности, машинами БМП-1, модернизированными танками Т-64 и артиллерийские системами 2С1 Гвоздика и БМ-21 Град.



«Трумэна» отправили поближе к Асаду



Несмотря на то, что польские инструкторы прошли дополнительное обучение в Центре подготовки артиллерии и вооружения в Торуне, это не спасло миссию от некоторых проблем. С одной стороны, они касались отсутствия чертежей, схем и других наглядных пособий. С другой, определенное затруднение для польских военных представляли, например, танки Т-64, которые никогда не находились на вооружении Войска Польского.



При этом издание обращает внимание, что целью миссии JMTG-U не является обучение основам обращения с оружием, а, прежде всего, введение стандартов, процедур и системы командования, совместимых со стандартами НАТО. И, именно в этом отношении польские инструкторы могут быть очень полезны украинской стороне, поскольку вместе с литовцами или эстонцами, также присутствующими в Яворове, имеют уникальный опыт преобразования своих вооруженных сил со стандарта Варшавского договора на натовский — а ведь это именно то, что Украина планирует достичь благодаря помощи американцев, поляков и других инструкторов JMTG-U.







В материале констатируется, что данные преобразования и поддержка Вооруженных сил Украины представляет собой существенный элемент укрепления, не только восточного фланга НАТО, но гораздо шире – повышения уровня безопасности Европы. Издание заключает:



Сильная в военном отношении и политически стабильная Украина — это не только значительное ограничение возможности экспансии России, но и стабилизация восточного фланга НАТО, Балкан и черноморского бассейна. Поэтому миссия JMTG-U является для Польши важной инвестицией в будущую и нынешнюю безопасность. Быть может, следовало бы рассмотреть более активное участие в проходящем в Яворове обучении, а также в других инициативах, связанные с модернизацией и «десоветизацией» украинских вооруженных сил, чтобы мы имели на юго-востоке надежного союзника. Важно также помнить о том, что этот союзник заинтересован в сотрудничестве и при этом ведет оборонительную войну на собственной территории. «Кук» и «Портер» идут на Сирию



На данный материал активно отреагировали польские читатели, а сам факт обучения украинских военных польскими инструкторами вызвал дискуссию среди интернет-пользователей. Вот перевод их некоторых интересных комментариев.



Żal

— Жаль слов относительно этого союзника.



Krak

— Кто за это платит?



Gru

— Радует помощь для этого отважного народа. Они очень много натерпелись. В 30-е годы русские устроили на Украине массовый голод, в результате которого умерло около 10 млн. человек. Добавлю, что причиной стало предательство поляков в 1921 году. Мы оставили тогда союзников на милость большевикам.



To Jo

— Мы больше пострадали за счет этого доблестного народа (Волынь).



Modest

— Этот отважный народ отдал Крым, даже не пискнув. Эта страна находится под властью олигархов точно так же, как и перед Майданом. Поменялись только рыла при корыте, а простой украинский народ как был, так и остается угнетенным. До тех пор пока это не изменится, не стоит рассчитывать на установление там настоящей, стабильной демократии, а до тех пор, пока такая демократия там не установится — это причудливое государство будет представлять собой одну полную загадку для Польши.



krzysiek84

— Интересно, сильная в военном отношении Украина не захочет вернуть захваченные поляками территории, т. е. до восточного берега Вислы? Это единственная страна, в парламенте которой есть силы, выступающие за пересмотр границ с Польшей. Даже российские депутаты не решаются на такие идеи. Российских журналистов обстреляли в Думе



Olo

— Извините, но это, наверное, риторический вопрос: как кто-то, кто сам не имеет современной армии, помогает создавать ее другим?



Adam S.

— Поэтому в тексте явно сказано, что обучение является взаимным. Украинцы имеют еще более отсталую армию, но, несмотря на это, они могут чему-то научить.



Infernoav

— Помогать создавать современную армию? Мы должны поддерживать такой уровень армии Украины, чтобы она могла сдерживать натиск России. Нам не нужна очередная сильная армия на нашей границе.



dziadek z Olgino

— Поддержка Украины будет нам дорого стоить.



Agresor

— А неподдержка — это поддержка России.



AWU

— Яворов — это место славы польского оружия, в сентябре 1939 бойцы Гуцульского стрелкового полка генерала Пругар-Кетлинга в ночном бою буквально вырезали штыками моторизованный полк СС-Германия, который после этого прекратил свое существование.



Telamon

— Не вырезали, лишь сильно потрепали один из батальонов этого полка.



historia lubi się powtarzać

— Ты забыл добавить о нападениях во время боя на польских военных пятой украинской колонны.



Lucjan 3

— Политика в отношении Украины: конечно, помощь и обучение, но мы должны быть впереди на одно поколение боевой техники в отношении их вооружения. Кроме того, необходимо правильное размещение воинских частей, потому что в случае чего, мы должны отреагировать. Кто знает, что придет им в голову через 10 или 20 лет.



Robertc

— Глупость полная. Украина не является нашим союзником, а много самих украинцев нас откровенно ненавидят. Обучать их и передавать наши военные секреты это полное недоразумение. Я знаю, что сами солдаты имеют подобное мнение, что это политическое решение вероятно нашего союзника. Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США



Chmurki

— Вы думаете, что Украина может напасть на члена НАТО? На самом деле у нас есть общий враг, который когда-то уже устраивал разделы Польши.



Bender

— Несмотря на твои личные предубеждения, мы не можем отдать Украину под контроль Кремля. Это национальный интерес Польши и гарантия нашей собственной независимости.



Kowalskiadam154

— Может, пусть сначала построят современную армию в Польше и только потом отправятся на показательные выступления?



Dropik

— Судя по комментариям, этот националистический нарратив вставания с колен и поиска везде врагов, предложенный правящей партией, получил широкое признание. Но это глупая позиция. Мы не победим Россию военным путем, а только с помощью soft power, и лучшая возможность — это перемещение западных стандартов из Польши на Украину, откуда они отправятся дальше в Россию. В данный момент лучшее, что мы можем сделать, — это поддержать их в этой войне. Жаль, не передали им какого-либо вооружения. Уже даже Литва передала им десятки, если не более ста штук крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7-14,5 мм.



Grzegorz

— Глупость наших политиков не имеет себе равных.



Следует отметить, что данные комментарии отражают то разделение, которое существует относительно Украины в польском обществе. Несмотря на все старания большинства польских СМИ, усиленно лепящих из восточной соседки образ «жертвы российской агрессии», многие поляки не верят в такой нарратив. В то же время главной причиной, по которой жители Польши с неприязнью относятся к незалежной, является активное насаждение за восточной границей бандеровской идеологии.



Не следует забывать и о реваншистских настроениях, которые присутствуют в польских националистических кругах. В Польше никогда не забывали, что Львов был третьим по величине городом во II Речи Посполитой, а Волынь и Восточная Малопольша (Галиция) входили в ее состав. Даже во времена ПНР дети во дворах скандировали считалку, где говорилось, что благодаря «одной атомной бомбе мы снова вернемся во Львов». Польские националисты считают Украину искусственным образованием, которое необходимо разделить между Польшей, Россией, Венгрией и Румынией, поэтому в польских социальных сетях можно увидеть лозунги типа «Крым – Россия, Львов – Польша». Кроме того, в конфликте на Донбассе симпатии многих националистически настроенных поляков отнюдь не на стороне ВСУ, а на стороне жителей ЛНР и ДНР, которые, с их точки зрения, воюют с бандеризмом. Трамп: Готовься, Россия, «Томагавки» уже летят! Долетят ли?



С другой стороны, украинские националисты тоже испытывают открытую неприязнь к своим польским соседям и подозревают их в реваншизме. Так, еще в 2016 году издание «Вголос», являющееся рупором партии «Свобода» опубликовало статью под заголовком «Нападет ли Польша на Украину?», в которой не исключалось, что Польша захочет вернуть себе территории входящие в ее состав до 1939 года. В этом материале эксперты сравнивали военный потенциал обеих стран и рассматривали гипотетический вариант вступления польских войск на территорию Украины. Статья завершалась на оптимистической ноте — как заявил военный эксперт Алексей Арестович «мы их очень просто победим, потому что у нас есть боевой опыт сдерживания российской агрессии». А недавно свободовец Михальчишин заподозрил польских жителей Львова в том, что они ждут прихода польской армии. «Вы — потенциальные Гиви и Моторолы (обоих полов), польских «Абрамсов" не дождетесь», — написал он на портале zik.ua.



В целом же можно констатировать, что польско-украинский военный альянс во многом является искусственным и существует только благодаря русофобии правящих элит обеих стран, которая усиленно поддерживается и насаждается партнерами из Вашингтона. И если убрать это объединительное начало, то вполне вероятно, что нынешние «союзники» запросто могут превратиться в смертельных врагов. Польское издание Defence24.pl, специализирующееся на вопросах обороны, опубликовало материал под заголовком «Польская миссия на Украине – это создание современной армии», в котором сообщается, что на Яворовском полигоне, находящемся в 20 километрах от границы с Польшей, военные из 1-ой Варшавской танковой бригады завершили очередной цикл обучения украинских механизированных подразделений.Действующая на территории Учебного центра Сухопутных войск ВСУ объединенная многонациональная учебная группа Joint Multinational Training Group – Ukraine (JMTG-U) была создана вооруженными силами пяти государств: Соединенных Штатов как ведущей страны, Польши, Канады, Дании и Литвы. Кроме того, в зависимости от потребностей в обучении, присутствуют контингенты и из других стран НАТО. Последняя, седьмая смена польского контингента, который провел на полигоне более двух месяцев, состояла из 35 солдат и офицеров 3 механизированного батальона 1-ой Варшавской танковой бригады. Среди них, прежде всего, были артиллеристы, танкисты, снайперы, специалисты по разведке и штабные работники.Издание отмечает, что главной задачей для этой миссии является избавление ВСУ от постсоветского наследия и их перевод на стандарты НАТО. Предполагается, что данная цель будет достигнута к 2020 году, так как именно в этом году заканчивается программа обучения украинских военных.О том, как проходит процесс обучения, журналисту издания рассказал командир VII смены польского контингента майор Радослав Кравец :По мнению Радослава Кравца, уже с самого начала этого цикла обучения было заметно, что украинские военнослужащие имеют большой опыт и являются профессионалами в своем деле. Кроме того, он подчеркнул, что «поток знаний и информации был двусторонним»:Как пишет издание, нынешняя польская группа обучала в рамках JMTG-U солдат украинской 14-ой отдельной механизированной бригады из Владимира-Волынского. Это подразделение, которое принимало участие в боевых действиях на востоке страны, в том числе, в районе Попасной. Оно оснащено, в частности, машинами БМП-1, модернизированными танками Т-64 и артиллерийские системами 2С1 Гвоздика и БМ-21 Град.Несмотря на то, что польские инструкторы прошли дополнительное обучение в Центре подготовки артиллерии и вооружения в Торуне, это не спасло миссию от некоторых проблем. С одной стороны, они касались отсутствия чертежей, схем и других наглядных пособий. С другой, определенное затруднение для польских военных представляли, например, танки Т-64, которые никогда не находились на вооружении Войска Польского.При этом издание обращает внимание, что целью миссии JMTG-U не является обучение основам обращения с оружием, а, прежде всего, введение стандартов, процедур и системы командования, совместимых со стандартами НАТО. И, именно в этом отношении польские инструкторы могут быть очень полезны украинской стороне, поскольку вместе с литовцами или эстонцами, также присутствующими в Яворове, имеют уникальный опыт преобразования своих вооруженных сил со стандарта Варшавского договора на натовский — а ведь это именно то, что Украина планирует достичь благодаря помощи американцев, поляков и других инструкторов JMTG-U.В материале констатируется, что данные преобразования и поддержка Вооруженных сил Украины представляет собой существенный элемент укрепления, не только восточного фланга НАТО, но гораздо шире – повышения уровня безопасности Европы. Издание заключает:На данный материал активно отреагировали польские читатели, а сам факт обучения украинских военных польскими инструкторами вызвал дискуссию среди интернет-пользователей. Вот перевод их некоторых интересных комментариев.Следует отметить, что данные комментарии отражают то разделение, которое существует относительно Украины в польском обществе. Несмотря на все старания большинства польских СМИ, усиленно лепящих из восточной соседки образ «жертвы российской агрессии», многие поляки не верят в такой нарратив. В то же время главной причиной, по которой жители Польши с неприязнью относятся к незалежной, является активное насаждение за восточной границей бандеровской идеологии.Не следует забывать и о реваншистских настроениях, которые присутствуют в польских националистических кругах. В Польше никогда не забывали, что Львов был третьим по величине городом во II Речи Посполитой, а Волынь и Восточная Малопольша (Галиция) входили в ее состав. Даже во времена ПНР дети во дворах скандировали считалку, где говорилось, что благодаря «одной атомной бомбе мы снова вернемся во Львов». Польские националисты считают Украину искусственным образованием, которое необходимо разделить между Польшей, Россией, Венгрией и Румынией, поэтому в польских социальных сетях можно увидеть лозунги типа «Крым – Россия, Львов – Польша». Кроме того, в конфликте на Донбассе симпатии многих националистически настроенных поляков отнюдь не на стороне ВСУ, а на стороне жителей ЛНР и ДНР, которые, с их точки зрения, воюют с бандеризмом.С другой стороны, украинские националисты тоже испытывают открытую неприязнь к своим польским соседям и подозревают их в реваншизме. Так, еще в 2016 году издание «Вголос», являющееся рупором партии «Свобода» опубликовало статью под заголовком «Нападет ли Польша на Украину?», в которой не исключалось, что Польша захочет вернуть себе территории входящие в ее состав до 1939 года. В этом материале эксперты сравнивали военный потенциал обеих стран и рассматривали гипотетический вариант вступления польских войск на территорию Украины. Статья завершалась на оптимистической ноте — как заявил военный эксперт Алексей Арестович «мы их очень просто победим, потому что у нас есть боевой опыт сдерживания российской агрессии». А недавно свободовец Михальчишин заподозрил польских жителей Львова в том, что они ждут прихода польской армии. «Вы — потенциальные Гиви и Моторолы (обоих полов), польских «Абрамсов" не дождетесь», — написал он на портале zik.ua.В целом же можно констатировать, что польско-украинский военный альянс во многом является искусственным и существует только благодаря русофобии правящих элит обеих стран, которая усиленно поддерживается и насаждается партнерами из Вашингтона. И если убрать это объединительное начало, то вполне вероятно, что нынешние «союзники» запросто могут превратиться в смертельных врагов. Автор: Сергей Широколобов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 30 Источник Похожие новости «Кук» и «Портер» идут на Сирию Военное кинообозрение. Фильм «Рубеж»: хотели как лучше, но не в кризис же! Зачем Асад применил против Москвы химическое оружие

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