Поляки копают под российскую базу в Судане: О договорённости не знает даже министр?

В МИД Судана не знают, что Россия намерена построить на их территории свою базу - к такому выводу пришла польская пресса. Издание Rzeczpospolita "копнуло" под Россию, уточнив у министра Омера Исмаила, что он знает о пункте ВМФ РФ в Судане.

Однако глава иностранного дипведомства признался, что ему об этом ничего не известно.

"Я сейчас не в стране, а на конференции в Нигерии", - заявил полякам министр.

По всей видимости, уточняет польская пресса, причиной такой рассогласованности является политическая нестабильность в Судане.

При этом, говорится в материале, договор о пункте базирования для России пока не утверждён.

Напомним, что в середине ноября в РФ было одобрено предложение правительства создать базу ВМФ РФ в Судане. Речь идёт о создании пункта материально-технического обеспечения российских военных кораблей в Судане, который должен существенно расширить возможности военно-морских сил РФ.