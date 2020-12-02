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Поляки копают под российскую базу в Судане: О договорённости не знает даже министр?
02 декабря 2020, 03:15 • 40 • В мире
В польской прессе задаются вопросом, почему глава МИД Судана не в курсе того, что русские построят там свою базу.
В МИД Судана не знают, что Россия намерена построить на их территории свою базу - к такому выводу пришла польская пресса. Издание Rzeczpospolita "копнуло" под Россию, уточнив у министра Омера Исмаила, что он знает о пункте ВМФ РФ в Судане.
Однако глава иностранного дипведомства признался, что ему об этом ничего не известно.
"Я сейчас не в стране, а на конференции в Нигерии", - заявил полякам министр.
По всей видимости, уточняет польская пресса, причиной такой рассогласованности является политическая нестабильность в Судане.
При этом, говорится в материале, договор о пункте базирования для России пока не утверждён.
Напомним, что в середине ноября в РФ было одобрено предложение правительства создать базу ВМФ РФ в Судане. Речь идёт о создании пункта материально-технического обеспечения российских военных кораблей в Судане, который должен существенно расширить возможности военно-морских сил РФ.
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