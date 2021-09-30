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Поляки испугались вторжения русских военных под видом мигрантов

30 сентября 2021, 16:30  •  25 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Среди проникнувших в республику нелегалов обнаружены преступники всех мастей
Члены правительства Польши обратились президенту республике Анджею Дуде с просьбой продлить режим чрезвычайного положения, поскольку ситуация с проникновением нелегалов с территории Белоруссии не урегулирована. Более того, под видом мигрантов в страну незаконно пробираются граждане, "прошедшие военную подготовку в России". Об этом сообщает Gazeta Polska Codziennie.
На днях польские правоохранители заявили, что вместе с беженцами в страну попадают террористы: по словам министра МВД Мариуша Каминьского, уже удалось задержать пять десятков человек, входящих в "ИГИЛ*" и "Талибан" (террористические организации, запрещены в РФ). Кроме того, у некоторых задержанных оказались при себе снимки порнографического содержания.
Режим ЧП был установлен в Подляском и Люблинском воеводствах 2 сентября сроком на месяц, но по решению Дуды должен будет действовать еще 60 дней, если эту меру одобрит Сейм. В зоне действия ЧП запрещено вести фото, видео и аудиозапись, находиться без удостоверения личности и устраивать массовые мероприятия.
Ранее граничащие с Белоруссией страны ЕС обвинили Минск в пособничестве нелегалам, которые прибывают из стран Африки и Ближнего Востока, чтобы пробраться в Германию и другие европейские страны. Литва и Польша усилили охрану границ. Часть мигрантов застряла между республиками. Периодически пограничники находят трупы людей и обвиняют в жестоком обращении противоположную сторону.
* Организация запрещена на территории РФ

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