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Полякам пришлось извиняться перед главой Россельхознадзора за клевету

02 июня 2020, 21:55  •  129 • В мире
В Польше извинились за обвинения в адрес главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в якобы вымогательстве взятки у польской компании. Президент правления молочного кооператива направил Данкверту через дипломатов письмо с извинениями.
Полякам пришлось извиниться за клевету в адрес руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. В СМИ ранее появились сообщения, будто у польской компании "Млековита" вымогали взятку в размере полумиллиона долларов. В обмен на это Данкверт якобы обещал снять ограничения с поставок продукции компании, говорилось в сообщениях.
При этом в понедельник, 1 июня, сам Данкверт подал заявление в полицию о клевете и ложном доносе. А польской компании через дипломатов пришлось извиняться за клевету, появившуюся со ссылкой на их бренд.
Так, президент правления молочного кооператива в письме главе Россельхознадзора отметил, что и сам с удивлением узнал о некой взятке.
Он подчеркнул, что представители компании не встречались с сотрудниками ведомства и не получали никаких предложений, сообщает РБК.
"Распространение ложной информации нарушает доброе имя "Млековиты", и мы готовы вместе с Вами участвовать в расследовании истины", - отмечается в письме.

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