Полякам пришлось извиняться перед главой Россельхознадзора за клевету

Полякам пришлось извиниться за клевету в адрес руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. В СМИ ранее появились сообщения, будто у польской компании "Млековита" вымогали взятку в размере полумиллиона долларов. В обмен на это Данкверт якобы обещал снять ограничения с поставок продукции компании, говорилось в сообщениях.

При этом в понедельник, 1 июня, сам Данкверт подал заявление в полицию о клевете и ложном доносе. А польской компании через дипломатов пришлось извиняться за клевету, появившуюся со ссылкой на их бренд.

Так, президент правления молочного кооператива в письме главе Россельхознадзора отметил, что и сам с удивлением узнал о некой взятке.

Он подчеркнул, что представители компании не встречались с сотрудниками ведомства и не получали никаких предложений, сообщает РБК.

"Распространение ложной информации нарушает доброе имя "Млековиты", и мы готовы вместе с Вами участвовать в расследовании истины", - отмечается в письме.