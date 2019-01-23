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Поляка-русофоба Томаша Мацейчука изгнали с российского ТВ, но он продолжает поливать нас грязью

23 января 2019, 21:09  •  218 • В России

Гражданин государства, где во время публичного мероприятия убивают мэра одного из крупнейших городов, Гданьска, — рассуждает о «грязной и нищей» России, сравнивая нашу страну с тонущим кораблём. Русских он называет шизофрениками, болеющими СПИДом, которые обижены на весь мир. Так категорично о России отзывается известный медиа-поляк Томаш Мацейчук, ныне живущий в Великобритании. В сетевой группе «MilHistory» депортированный русофоб наговорил о нашей стране больше, чем все антироссийские СМИ за весь период своего существования.

«Русские живут плохо, они как народ нищие и злые, при этом еще хотят, чтобы другие жили так же плохо, как они, а любые попытки поменять обстановку в лучшую строну воспринимают как агрессию в отношении к себе и предательство. Это такой комплекс постоянно пьяного мужика, обижающегося на своих знакомых за то, что не хотят с ним херачить паленую водяру и бомжевать», — делится своими впечатлениями о России Томаш Мацейчук.

Российские женщины, по его мнению, — проститутки. Молодые люди в лучшем случае «продают краденные айфоны на Савеловском рынке», и вообще — такой безысходности и упадка, судя по заявлениям поляка, нет больше нигде. Разруха и бардак в России, может быть, и есть. Как есть они и в Польше, где недавно в городке Кошалин из-за пожара в комнате для квестов погибли сразу пять подростков: любимый аттракцион молодежи был сделан с грубейшими нарушениями противопожарных норм.

При этом о «разрухе в России» Томаш вещает не из родной Польши, где, если верить его же заметкам в СМИ, царит благодать и минимальные зарплаты позволяют жить на высоком уровне и пользоваться услугами проституток — которые в Польше, к разочарованию Мацейчука, стоят дороже российских. Забавно, что о нравственности русских женщин рассуждает человек, ориентирующийся в стоимости жриц любви. Люди с другими приоритетами, сравнивая уровень жизни соседних стран, ориентируются на другие показатели.

Русофоб со смазливой мордашкой так увлёкся Россией, что забыл упомянуть о покидающих Польшу соотечественниках. Более пятисот тысяч в год сбегает из «демократической и развивающейся» страны. Из 224 стран Польша занимает 212 в списке рождаемости. Вместо того, чтобы повышать демографию на родине, Томаш прохлаждается в Британии. Видимо, и свою страну Мацейчук не любит. Иначе не общался бы с украинскими националистами, чей духовный лидер Бандера вдохновил печально известную Волынскую резню 1943 года, где было убито свыше ста тысяч поляков. И для любого жителя Речи Посполитой забыть об этом и получать благодарственные грамоты от бандеровцев — это всё равно, что для современного петербуржца плюнуть на могилы жертв блокады Ленинграда.

Что же, мы не будем судить поляка за такие слабости — дело молодое. Вот только смутило меня совсем не это. Мацейчук — яркая иллюстрация двойных стандартов, использующихся только по отношению к РФ. В интервью, отвечая на вопрос о роли Польши в разделе Чехословакии накануне Второй мировой, Томаш заявил, что «не видит ничего похабного в завоеваниях чужой территории. Это неотъемлемая часть нашей с вами истории». В предыдущем абзаце поляк сетует об «агрессии» Кремля и «аннексии» Крыма. Я не психиатр, но что-то мне подсказывает, что параноидальной шизофренией страдают не россияне. Хочется спросить поляка, чего он добивается, делая такие категоричные заявления, призывающие нестабильных антироссийски настроенных россиян к повторению украинского сценария. Ведь эти тексты не для коллективного запада, и большое количество его подписчиков — граждане России. Нравится ли ему то, к чему пришла Украина, неудачи которой он демонстративно замалчивает. Но я уверена, что, вместо конструктива, в ответ получу лишь очередную порцию оскорблений в адрес России.

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Пан Мацейчук так усердно поливает нашу страну грязью, утрируя и подтасовывая факты, но игнорирует новости об очередной гибели польского шахтёра или протаранившего ворота президентского дворца в Кракове. Убийство мэра Гданьска, который, кстати, симпатизировал России, националист прокомментировал тоже без особого энтузиазма. Наверное, потому, что проблемы нашей страны его волнуют больше. Может, он и не русофоб вовсе, а латентный русофил, подобно своему собрату по цеху Майклу Бому, мечтающий о российском паспорте? А если без иронии, русофобия стала мировым трендом, — вирусом, иметь который в организме даже модно. Но американский писатель Марк Твен говорил: «Если вы заметили, что вы на стороне большинства, — это верный признак того, что пора меняться».

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