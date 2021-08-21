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Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"

21 августа 2021, 00:15  •  96 • Политика
Польский политолог Якуб Корейба в прямом эфире устроил перепалку с экономистом Михаилом Делягиным. "Сказал фантастическую вещь", - сделал акцент ведущий.
Беседа на повышенных, мягко говоря, тонах произошла в эфире общественно-политического ток-шоу "Время покажет". Обсуждался визит Ангелы Меркель в Москву и её переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В студии зашёл разговор о "Северном потоке - 2". Михаил Делягин обратил внимание, что этот газопровод Германии нужен не столько для обеспечения страны газом, сколько с целью определённого политического влияния. С запуском "Северного потока - 2" ФРГ станет распределительным хабом, и именно от этой страны будет зависеть газоснабжение всей северной и центральной частей Восточной Европы. Транзит же газа через Украину является конкурирующим проектом для Германии, сделал акцент экономист.
Он добавил, что Ангела Меркель приедет на Украину и скажет Зеленскому, что Германия согласна управлять вашими железными дорогами и принимать ваших гастарбайтеров, которые в Польшу не поместятся, но за это Незалежная будет "молчать в тряпку и не визжать".
После этого Якуб Корейба разразился тирадой, перебив Делягина.
"Все согласны, что лучше бы Украиной управляли немцы, чем украинцы. Они там построят вторую Германию", - произнёс польский политолог, но его слова потонули в общем гаме дискуссии.
Анатолий Кузичев прервал разговоры.
Поляк сказал фантастическую вещь: послушайте, это же хорошо, что Украиной будут управлять немцы, а не украинцы,
- сделал акцент телеведущий.
На это Делягин напомнил о позиции Германии: она стремится править миром. Экономист подчеркнул, возвращаясь к ситуации в студии: "И это позиция не немца, это позиция поляка".
Корейба не умолкал и продолжал перепалку, намекая, что его неправильно поняли. Мол, он имел в виду, что у Германии нужно "перенимать хороший, позитивный опыт управления".

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