Полурыба-полукрокодил: Ребёнок по дороге в школу столкнулся с неведомым монстром

По данным портала Wales Online, существо было обнаружено несколько дней назад на берегу канала. Мать школьника, Клэр, опубликовала снимки на своей странице в Facebook. Она предположила, что кто-то оставил мёртвое животное на обочине дороги намеренно. Ребёнок рассказал, что оно было настоящим, не муляжом, и отвратительно воняло, распространяя запах гниения.

Длина существа - около 70 сантиметров. У него длинный нос и несколько десятков ужасающих зубов. Другие жители городка тоже видели это животное возле дороги. Они предположили, что это один из видов аллигатора, который обычно обитает в Южной Америке.

"Некоторые люди говорили, что это животное похоже на щуку, другие - что на крокодила", - рассказала Клэр.

Учёные предположили, что это, действительно, вид аллигатора, которого привезли в Великобританию, но потом, когда аквариум стал ему слишком мал, выбросили. В Англии и Уэльсе не разрешено держать диких животных дома.

В естественной среде обитания аллигаторы этого вида вырастают до 10 метров и набирают массу до 700 килограмм. У них голова крокодила, а тело рыбы: нет лап, но есть плавники и чешуя.