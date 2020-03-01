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Полурыба-полукрокодил: Ребёнок по дороге в школу столкнулся с неведомым монстром
01 марта 2020, 17:39 • 164 • В мире
В британском округе Кайрлфилли подросток, как обычно, шёл в школу и увидел на дороге нечто, что его ужаснуло. На его пути оказалась странная рептилия, похожая одновременно и на рыбу, и на крокодила. Школьник сфотографировал существо со всех сторон, а его мать разместила снимки в соцсети. Но никто не мог точно сказать, что это за животное.
По данным портала Wales Online, существо было обнаружено несколько дней назад на берегу канала. Мать школьника, Клэр, опубликовала снимки на своей странице в Facebook. Она предположила, что кто-то оставил мёртвое животное на обочине дороги намеренно. Ребёнок рассказал, что оно было настоящим, не муляжом, и отвратительно воняло, распространяя запах гниения.
Длина существа - около 70 сантиметров. У него длинный нос и несколько десятков ужасающих зубов. Другие жители городка тоже видели это животное возле дороги. Они предположили, что это один из видов аллигатора, который обычно обитает в Южной Америке.
"Некоторые люди говорили, что это животное похоже на щуку, другие - что на крокодила", - рассказала Клэр.
Учёные предположили, что это, действительно, вид аллигатора, которого привезли в Великобританию, но потом, когда аквариум стал ему слишком мал, выбросили. В Англии и Уэльсе не разрешено держать диких животных дома.
В естественной среде обитания аллигаторы этого вида вырастают до 10 метров и набирают массу до 700 килограмм. У них голова крокодила, а тело рыбы: нет лап, но есть плавники и чешуя.
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