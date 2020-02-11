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Полураздетый сенатор США Берни Сандерс исполнил "коммунистический гимн"

11 февраля 2020, 01:54  •  55 • В мире
Полураздетый сенатор США Берни Сандерс исполнил "коммунистический гимн" во время своего давнего визита в СССР.
Американское издание Trending Politics забило тревогу - сенатор Берни Сандрес, претендующий на участие в президентских выборах 2020 года, оказался слишком "оммунистическим".
В конце января в Сети появилось видео, на котором Сандерс без рубашки, в компании своей жены и неких советских граждан распевает "Катюшу" и "коммунистический" гимн.
Журналисты выразили удивление тому, что политик так долго скрывал свои симпатии к СССР.
Однако пользователи Сети поспешили огорчить издание, раскрыв правду о "коммунисте"- Сандерсе.
"Американцам не позавидуешь. Кстати, "коммунистический гимн" это популярная американская песня This land is your land", - написала в "Твиттере" Руслана Баширова.

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