Полупустой зал Баварского парламента искупал Тихановскую в овациях - видео

Светлана Тихановская. Фото: Frederic Kern via www.imago-imag / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Председатель ландтага встретила белорусскую домохозяйку в костюме цвета оппозиционного флага

Светлана Тихановская продолжает ездить по миру и собирать симпатии к белорусским беглым оппозиционерам. Сегодня домохозяйка посетила ландтаг Баварии, депутаты которого в полупустом зале аплодисментами приветствовали экс-кандидата в президенты Белоруссии.

Об этом начинающий политик поведала в своем телеграм-канале, опубликовав видеоотчет.

Также Тихановская сообщила, что до этого успела встретиться с "президентом" парламента Баварии Ильзе Айгнер, которая специально по этому случаю надела бело-красно-белый костюм "в знак солидарности с белорусами". Немка выразила готовность оказывать всяческую поддержку сбежавшим из Республики оппозиционерам.

"Белорусская лидер предложила помогать релокантам и журналистам, отказаться от бизнес-сотрудничества с кошельками режима и запустить программу реабилитации для заключенных по политическим мотивам", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября Тихановская выступила с пламенной 30-минутной антиправительственной речью в стенах Европарламента перед почти пустым залом. Сидящие депутаты вели себя не совсем подобающе перед лицом лидера белорусской оппозиции: кое-кто откровенно кунял, некоторые сидели в своих гаджетах. Впрочем, может быть, конспектировали ее тезисы.

На днях же президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что Тихановская не испытывает желания возвращаться на родину, т.к. за границей "она в шоколаде", у нее там уже "другие мужья".

