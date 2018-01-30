Полуправды кандидат

В конце декабря на съезде КПРФ российские коммунисты почти в едином порыве бросали свои голоса в топку выборной кампании, которую должен был раздуть их новый энергичный «печник». Бизнесмен из подмосковного совхоза, носящего имя Ленина, Павел Грудинин выглядел человеком, который просто обязан был привлечь на выборы не только подуставший от своих прежних коммунистических лидеров левый электорат, но и новых людей, которым хотелось видеть свежие лица. Радовала партийцев и открытая, мощная поддержка совхозного босса со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Прошел лишь месяц и... настроения изменились. В том числе и в партии, и, не исключено, в ее руководстве. Подмосковный миллионер вынужден был объясняться по поводу своих зарубежных счетов. Ему пришлось расшифровывать сделки по продаже совхозной земли, где сейчас стоят пафосные торговые центры и недешевые жилые комплексы. Журналистам российских либеральных СМИ и западным изданиям идущий от левых сил кандидат признавался, что для привлечения дополнительного электората он готов и недоговорить всей правды. «Вы же своей маме или жене тоже не все рассказываете», - откровенничал он.

Популярный в левых кругах Сергей Удальцов, намеревавшийся стать доверенным лицом Грудинина, похоже, уже предпочитает дистанцироваться от клубничного короля, к выдвижению которого тоже приложил руку. Последуют ли за молодым революционером и умудренные аппаратными играми старшие товарищи?