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Полуочный Гайдаровский форум поднял нетрадиционные темы: Обсуждали "уроки пандемии"

15 января 2021, 11:30  •  95 • Политика
Полуочный Гайдаровский форум поднял нетрадиционные темы. Он стал первой за 10 месяцев попыткой обсудить будущее, которое наступит после того, как коронавирус уйдёт. "Уроки пандемии" волновали каждого первого.
Гайдаровский форум будет двухдневным. Он проходит в полуочном формате. Выступающие приехали в РАНХиГС лично, а зрители могли отслеживать дискуссии через онлайн-трансляцию.
"В силу этого Гайдаровский форум - первая с марта 2020 года попытка обсудить, что будет происходить в обществе, в экономике и в бизнесе в посткоронавирусный период. Это и оказалось, по крайней мере по итогам первого дня, главной проблемой: "уроки пандемии" на форуме обсуждал буквально каждый первый, а прошлое и иногда настоящее было куда более популярной темой дискуссий, чем мир без вируса", - пишет "Коммерсантъ".
Премьер-министр Михаил Мишустин сделал акцент на "цифровой трансформации" государственной власти, которая должна стать главным вектором до 2030 года. Его выступление транслировалось в записи.
В первый день особое внимание было приковано к докладу главы Минздрава Михаила Мурашко, который оценил "ковидные" потрясения. Именно они должны подтолкнуть к трансформации системы здравоохранения, но как она будет проходить, сказано не было.
Традиционно была поднята тема образования. На форуме руководители ряда российских вузов подписали меморандум о создании консорциума для организации поддержанного бюджетом Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Говорили о недостатке финансирования антропологии, социологии, экономики и гуманитарных наук.
14 января обошлось без острых экономических дискуссий. Впрочем, участники сошлись во мнении, что следующие несколько лет будут "восстановительными". Ещё одной темой стали проблемы бизнеса, где зафиксировано падение IT-рынка России на 8% за минувший год.

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