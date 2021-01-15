Полуочный Гайдаровский форум поднял нетрадиционные темы: Обсуждали "уроки пандемии"

Гайдаровский форум будет двухдневным. Он проходит в полуочном формате. Выступающие приехали в РАНХиГС лично, а зрители могли отслеживать дискуссии через онлайн-трансляцию.

"В силу этого Гайдаровский форум - первая с марта 2020 года попытка обсудить, что будет происходить в обществе, в экономике и в бизнесе в посткоронавирусный период. Это и оказалось, по крайней мере по итогам первого дня, главной проблемой: "уроки пандемии" на форуме обсуждал буквально каждый первый, а прошлое и иногда настоящее было куда более популярной темой дискуссий, чем мир без вируса", - пишет "Коммерсантъ".

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал акцент на "цифровой трансформации" государственной власти, которая должна стать главным вектором до 2030 года. Его выступление транслировалось в записи.

В первый день особое внимание было приковано к докладу главы Минздрава Михаила Мурашко, который оценил "ковидные" потрясения. Именно они должны подтолкнуть к трансформации системы здравоохранения, но как она будет проходить, сказано не было.

Традиционно была поднята тема образования. На форуме руководители ряда российских вузов подписали меморандум о создании консорциума для организации поддержанного бюджетом Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Говорили о недостатке финансирования антропологии, социологии, экономики и гуманитарных наук.

14 января обошлось без острых экономических дискуссий. Впрочем, участники сошлись во мнении, что следующие несколько лет будут "восстановительными". Ещё одной темой стали проблемы бизнеса, где зафиксировано падение IT-рынка России на 8% за минувший год.