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Полуголый Лазарев в день финала "заманивает" голосовать за него на "Евровидении" - фото
19 мая 2019, 02:24 • 64 • Политика
Певец Сергей Лазарев в день финала "Евровидения-2019" выложил на своей странице в соцсети фото в полуголом виде. На исполнителе кроме банного полотенца больше ничего не было. Под постом он на двух языках - английском и русском - "заманивает" своих поклонников голосовать за него в финале: "Мне очень нужна ваша поддержка!"
Сегодня в Тель-Авиве состоится финал "Евровидения-2019". Россию на музыкальном конкурсе представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream ("Крик"). Она, кстати, рвётся в лидеры чартов iTunes.
В этот же день исполнитель выложил у себя на странице в соцсети Instagram фото в полуголом виде. Судя по фотографии, сделанной явно в ванной комнате, на Лазареве кроме банного полотенца, обмотанного вокруг бёдер, больше ничего не было.
Под постом он на двух языках - английском и русском - "заманивает" своих поклонников голосовать за него в финале.
"Мне очень нужна ваша поддержка! - пишет певец. - "Вместе мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения, отправляя Номер 5! Россия!"
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