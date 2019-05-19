Полуголый Лазарев в день финала "заманивает" голосовать за него на "Евровидении" - фото

Сегодня в Тель-Авиве состоится финал "Евровидения-2019". Россию на музыкальном конкурсе представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream ("Крик"). Она, кстати, рвётся в лидеры чартов iTunes.

В этот же день исполнитель выложил у себя на странице в соцсети Instagram фото в полуголом виде. Судя по фотографии, сделанной явно в ванной комнате, на Лазареве кроме банного полотенца, обмотанного вокруг бёдер, больше ничего не было.

Под постом он на двух языках - английском и русском - "заманивает" своих поклонников голосовать за него в финале.

"Мне очень нужна ваша поддержка! - пишет певец. - "Вместе мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения, отправляя Номер 5! Россия!"