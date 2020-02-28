Полуголые, измученные и замёрзшие: Индусы рассказали, на что пришлось пойти ради эвакуации из Уханя

Ашиш и Неха поженились в 2018 году. Он доцент кафедры фотоники и плазмоники в Уханьском текстильном университете, она недавно защитила докторскую диссертацию по информатике. Они съехали со служебной квартиры и собирались отправиться в Индию: на родине будет трудно, но гораздо спокойнее, чем в охваченном коронавирусе Китае.

26 февраля с ними связались представители индийского посольства и сообщили о готовящейся эвакуации. По дороге из Уханя до аэропорта группе, которая должна была улетать, измеряли температуру шесть раз. Предупредили: у кого термометры покажут больше 37 градусов, оставят в Китае в связи с инфицированием.

"Из-за беспокойства у многих температура тела была повышенной. И у меня тоже. Китайские официальные лица отметили меня. Я выпил несколько литров воды, парацетамол, снял одежду и остался в одной футболке", - рассказал Ашиш Ядав изданию Times of India.

Мужчина надеялся, что все эти меры хоть на несколько десятых охладят его тело. Подобным образом поступили и другие члены группы. Полуголым, измученным и замёрзшим людям дали два часа. Если они не успокоятся и не остынут в прямом и переносном смысле слова, эвакуации им не видать. Температура воздуха на улице была где-то между 8 и 11 градусами по Цельсию. Люди ждали вердиктов.

"Нам сообщили, что у нас практически нет шансов на спасение из-за жёсткой позиции китайских властей. Но история о наших страданиях, которую мы опубликовали в Сети, и помощь индийского правительства сработали. Хорошо вернуться домой!" - рассказала Неха Ядав.

В Индии супруги Ядав вместе с другими эвакуированными и теми, кто осуществлял их вывоз из Китая, проведут следующие 14 дней в карантине под круглосуточным наблюдением. Если коронавирус не даст о себе знать, людям разрешат вернуться в свои города к родным и близким.