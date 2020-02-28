Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Для многих это уже плевок": В офисе Зеленского заговорили о кандидату...
Правительство Германии не может остановить распространение расизма в стране
О поправках в Конституцию расскажут в пабликах? Цивилёв предложил инновационный ...
«Мир станет крайне нестабильным»: почему в США не продлевают договор СНВ-III
Главная / В мире

Полуголые, измученные и замёрзшие: Индусы рассказали, на что пришлось пойти ради эвакуации из Уханя

28 февраля 2020, 07:09  •  84 • В мире
Ашиш Ядав и Неха Ядав - два индийских профессора, которые жили и работали в китайской провинции Хубэй. Ему 35 лет, ей 30. Они были в числе тех 112 человек, которых должны были из-за вспышки коронавируса эвакуировать на военном самолёте. Китайские власти чуть было не отменили отправку людей. Супруги рассказали, как полуголые, измученные и замёрзшие добивались эвакуации.
Ашиш и Неха поженились в 2018 году. Он доцент кафедры фотоники и плазмоники в Уханьском текстильном университете, она недавно защитила докторскую диссертацию по информатике. Они съехали со служебной квартиры и собирались отправиться в Индию: на родине будет трудно, но гораздо спокойнее, чем в охваченном коронавирусе Китае.
26 февраля с ними связались представители индийского посольства и сообщили о готовящейся эвакуации. По дороге из Уханя до аэропорта группе, которая должна была улетать, измеряли температуру шесть раз. Предупредили: у кого термометры покажут больше 37 градусов, оставят в Китае в связи с инфицированием.
"Из-за беспокойства у многих температура тела была повышенной. И у меня тоже. Китайские официальные лица отметили меня. Я выпил несколько литров воды, парацетамол, снял одежду и остался в одной футболке", - рассказал Ашиш Ядав изданию Times of India.
Мужчина надеялся, что все эти меры хоть на несколько десятых охладят его тело. Подобным образом поступили и другие члены группы. Полуголым, измученным и замёрзшим людям дали два часа. Если они не успокоятся и не остынут в прямом и переносном смысле слова, эвакуации им не видать. Температура воздуха на улице была где-то между 8 и 11 градусами по Цельсию. Люди ждали вердиктов.
"Нам сообщили, что у нас практически нет шансов на спасение из-за жёсткой позиции китайских властей. Но история о наших страданиях, которую мы опубликовали в Сети, и помощь индийского правительства сработали. Хорошо вернуться домой!" - рассказала Неха Ядав.
В Индии супруги Ядав вместе с другими эвакуированными и теми, кто осуществлял их вывоз из Китая, проведут следующие 14 дней в карантине под круглосуточным наблюдением. Если коронавирус не даст о себе знать, людям разрешат вернуться в свои города к родным и близким.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 00:39
Нас, как в 2015-м, склоняют к войне? Как турки пытаются повторить "удар в спину" в Идлибе
28 февраля 2020, 03:39
«Мир станет крайне нестабильным»: почему в США не продлевают договор СНВ-III
27 февраля 2020, 14:54
Как набрать миллион подписчиков в Инстаграм за сутки? Ловите лайфхак от Роналду
27 февраля 2020, 18:09
"Это не о Медведеве!": Делягин на примере "эффективных" немцев показал начало разложения Европы
28 февраля 2020, 07:09
"Подкупить можно всех": Создатель "Генетической бомбы" об американском коронавирусе в Иране
27 февраля 2020, 14:39
Пути заражения и новые случаи в Европе: как развивается ситуация с распространением коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 00:39
Правительство Германии не может остановить распространение расизма в стране
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил ту...
28 февраля 2020, 00:24
«В районах, где террористы пытались атаковать»: в МИД России рассказали об ударах Тур...
28 февраля 2020, 00:24
Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прек...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
25 февраля 2020, 10:54
"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.