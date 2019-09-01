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"Полуголые девочки в Сен-Тропе — да Богдан плевать на все хотел!" В Киеве отреагировали на празднование Дня Украины с шампанским в ресторане

01 сентября 2019, 15:39  •  148 • В России

В сети появилось видео, где глава администрации президента Украины Андрей Богдан отрывается в Сен-Тропе с девушками, на которых минимум одежды и которые явно навеселе — и происходит это в День независимости Украины. Но празднует его глава администрации президента не в украинской столице, а на Лазурном берегу. Вот что об этом думает украинский политолог Михаил Погребинский.

- Президент Зеленский пожурил главу своего офиса не за пьяный отдых с девушками неглиже, а за то, что господин Богдан выставляет снимки своего бурного времяпровождения в соцсети — это не намек на отставку?

- Президент Украины разместил такой комментарий, который представляет этих двух персон - Зеленского с Богданом - близкими друзьями. Поэтому не вижу никаких оснований считать, что главе администрации угрожает отставка.

- Зачем Богдан так подставлялся — он же знал, что его снимают, что фото и видео сразу окажутся в интернете…

- Соратников Зеленского сейчас можно подставлять как угодно — ничего принципиально не изменится. Почему? Потому, что настолько высок пока личный рейтинг президента. Уровень доверия украинского населения к Владимиру Александровичу держится пока так прочно, что ему на выходки своих приближенных можно наплевать. А вот когда к концу осени и зимой люди поймут, что ждать от Зеленского особо нечего , тут уже станут проявляться признаки разочарования. И вот тогда такие поступки ближайших соратников будут иметь значение.

- То есть все некрасивые истории припомнят?

- Да припомнят, но пока он может позволить вести себя так, как угодно. Сейчас Зеленский уверен в себе, отчего он время от времени подчеркивает, что он с заодно со своим аппаратом. А ощущает угрозу он пока только со стороны националистов.

- Но все-таки, возвращаясь к главе администрации - он гулял с девочками во Франции, когда на Украине отмечали День независимости — разве Богдан не должен был находиться в это время рядом с главою незалежной?

- Должен был. Но ему слетать на Лазурный берег на свадьбу своего дружка, который имеет очень сомнительную репутацию — это Богдану было гораздо важнее, чем присутствие в Киеве на торжествах. Получается, влияние главы администрации на президента настолько сильно, что он уверен — Зеленский ему и такое простит. Они действительно выглядят близкими друзьями. Похоже, Богдан плевать хотел на всё.

- Детище Зеленского — Квартал-95 — уже сделал пародию на отношения президента и главы его администрации…

- Это также говорит о высоком уровне доверия первого лица страны к руководителю своей администрации. Высокому настолько, что Богдан может себе позволить почти все что угодно.

Андрей Богдан на День Независимости веселился в Сен-Тропе.

В ТЕМУ

"Не может угомониться": Зеленский объяснил празднование своим подчиненным Дня Украины в Сен-Тропе

В сетях появилось видео роскошной вечеринки с шампанским и девушками, на которой веселился Андрей Богдан (подробности)

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