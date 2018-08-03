«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» могут проложить в обход Дании, соответствующие коррективы уже внесены в проект. Об этом рассказали в австрийской компании OMV, занятой в строительстве газотранспортной магистрали. Изменение маршрута не скажется на стоимости и сроках прокладки газопровода, считают эксперты. На сегодняшний день Копенгаген выступает против реализации проекта — для этого в Дании даже был принят специальный закон. В этом вопросе скандинавская страна полностью поддерживает Киев. О мотивах датских властей — в материале RT.

Газопровод «Северный поток — 2» будет проложен в обход исключительной экономической зоны и территориальных вод Дании. Компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG уже внесла соответствующие коррективы в проект. Об этом рассказал Манфред Ляйтнер, представляющий австрийский энергетический концерн OMV, который является участником газотранспортного проекта «Газпрома».

«Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске: она составляет €9,5 млрд», — заявил Ляйтнер, выступая накануне перед журналистами.

«Газопровод просто пойдёт в обход»

О том, что разрешение со стороны Дании не является обязательным условием для прокладки газопровода, ранее заявлял финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. Он пояснил, что строительство может начаться и до того, как Копенгаген примет какое-то решение: на датский участок приходилось лишь около 10% маршрута.

Напомним, ещё в мае этого года стартовало строительство германского участка газопровода — в районе города Лубмин началось возведение газовой приёмной станции, зданий техобслуживания и котлована.

«Северный поток — 2» станет второй ниткой уже действующего газопровода «Северный поток», по которому из России в Европу по дну Балтийского моря поставляется природный газ. После запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2» суммарная мощность обеих ниток составит 55 млрд кубометров газа в год. Протяжённость газопровода составляет около 1200 км, предполагалось, что «Северный поток — 2» пройдёт через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Финляндия выдала все разрешительные документы на строительство ещё в апреле этого года, правительство Швеции последовало этому примеру в июне. Впрочем, шведские власти пошли на этот шаг скорее вынужденно: запретить строительство магистрали в особой экономической зоне страна не может — в отличие от территориальных вод.

Исключением стала лишь Дания: в конце июня датский премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен сообщил о планах Копенгагена задержать прокладку «Северного потока — 2». Правда, у датской стороны до сих пор нет чёткой позиции по этому вопросу — в Копенгагене предполагают, что обсуждать газотранспортный проект следует всей Европой. По мнению датской стороны, при этом должны быть учтены интересы Украины.

«Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение. На самом деле это очень трудно предсказать», — заявил ранее датский премьер.

Напомним, в ноябре прошлого года датский парламент принял закон, разрешающий властям страны наложить запрет на строительство российско-германского газопровода в своих территориальных водах.

Дворец Кристиансборг, где находится парламент Дании © Thomas Lammeyer/http://imagebroker.com/#/search/

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По мнению экспертов, этот шаг Копенгагена в отношении «Северного потока — 2» не имеет под собой юридических оснований — закон был принят уже после подачи заявки Nord Stream 2 AG. Специалисты отмечают, что во время строительства первой нитки «Северного потока» Копенгаген сам предложил проложить магистраль через свои территориальные воды — такой маршрут был удобен датской стороне.

Дания может попытаться оспорить в судебном порядке прокладку газопровода в её особой экономической зоне, предположил в интервью RT эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Есть определённая тонкость — согласно Конвенции ООН по морскому праву страна не может запретить прохождение транспорта в своей экономической зоне, а газопровод — это разновидность транспорта. Теоретически Дания может начать судебный процесс, чтобы оспорить эту трактовку, но на практике это полуфантастический сценарий», — пояснил эксперт.

Впрочем, даже в этом случае повлиять на планы России и Германии датская сторона не сможет, уверен эксперт. Дело в том, что есть и ещё один маршрут, в обход не только территориальных вод, но и особой экономической зоны Дании.

«В условиях, когда все страны уже согласовали проект, вряд ли Дания будет долго упорствовать — это было бы просто странно», — считает Митрахович.

Похожей точки зрения придерживается директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Как рассказал эксперт в интервью RT, чтобы обойти датские воды, потребуется построить лишь 50 дополнительных километров трубы.

«На фоне общего бюджета проекта такая коррекция не отразится на конечной стоимости. Так как строительство должно начаться в ближайшее время, Дания должна дать окончательный ответ в течение нескольких месяцев, иначе газопровод просто пойдёт в обход. Речь идёт о считаных месяцах», — пояснил эксперт.

«Сугубо политический мотив»

Союзником Дании в попытках остановить строительство «Северного потока — 2» является Польша. Страны даже вернулись к идее строительства газопровода Baltic Pipe, оставленной ещё в начале 2000-х годов из-за экономической нецелесообразности. Но в 2017 году Варшава и Копенгаген подписали меморандум о строительстве Baltic Pipe, газопровод должен обеспечить поставки норвежского природного газа в Польшу, пройдя по датской территории. Как заявили ранее в польском кабмине, строительство начнётся в 2020 году.

Пропускная способность Baltic Pipe составит около 10 млрд кубометров газа в год. В будущем планируется расширить газопровод за счёт дополнительных веток в Литву, Словакию и Украину. Варшава планирует в будущем занять важное место на восточноевропейском газовом рынке, занимаясь перепродажей американского сжиженного природного газа — сейчас польская сторона приступила к расширению мощностей СПГ-терминала в Свиноуйсьце.

Пока Дания и Польша выступают против «Северного потока — 2», один из ключевых поставщиков газа в ЕС Норвегия настроена к проекту очень спокойно. В январе норвежская компания Kvaerner даже вошла в российско-германский проект в качестве подрядчика. Позиция Осло является лишним подтверждением сугубо идейной подоплёки кампании, направленной против «Северного потока — 2», считают эксперты.

«На европейском рынке места хватит и российскому, и норвежскому газу. Тем более что речь идёт скорее не о наращивании российских поставок, а о перенаправлении транзитных потоков с украинской территории. Всё сопротивление «Северному потоку — 2» связано с политическими мотивами», — пояснил Пикин.

После того как вторая ветка газопровода будет запущена, Россия может перенаправить на неё большую часть украинского газового транзита. Потеря транзитных платежей нанесёт ощутимый удар по украинской экономике — сейчас Киев получает порядка $3 млрд. В роли главного лоббиста интересов украинского правительства сегодня выступает Вашингтон — США даже пытались ввести санкции против европейских компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2». Страны, борющиеся сегодня против газотранспортного проекта Москвы и Берлина, выражают таким образом приверженность проамериканскому курсу, считают эксперты.

Посол Украины : Вашингтон намерен поставить Киеву боевые катера «Главный мотив Копенгагена — политический, датские власти из сугубо идеологических соображений хотят помешать российскому газу пойти в обход Украины», — считает Митрахович.

«Угроза с Востока»

О том, что в Дании сегодня нагнетаются антироссийские настроения, ранее говорил посол РФ в Копенгагене Михаил Ванин.

«Исторически наши государства никогда не были врагами. Однако я вижу, что датские власти идут против интересов собственной страны и отходят от нормальной практики конструктивного сотрудничества», — цитирует российского дипломата ТАСС.

Разжиганием антироссийских настроений занимаются датские политики и силовики, которые нередко грешат против истины, чтобы выставить Москву в негативном свете, пояснил посол.

Например, глава службы разведки Вооружённых сил Дании Ларс Финдсен заявил, что «российское воздействие» на американские выборы «открыло глаза» датской стороне. Сейчас в скандинавских силовых структурах опасаются кибератак российских хакеров, пояснил глава разведслужбы в интервью датскому изданию Berlingske. В прошлом году датская служба разведки по просьбе министра обороны предупредила политические партии и редакции СМИ об угрозе, якобы нависшей над предстоящими выборами по вине России. Ранее с ещё более резкими оценками выступил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Угроза с Востока реальна и растет. Мы должны демонстрировать России нашу непоколебимую решимость. Поэтому Дания берёт на себя обязанность обеспечивать защиту членов альянса от угроз, исходящих в том числе со стороны России», — заявил премьер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном © Ritzau Scanpix Denmark

Reuters

Датским политикам есть с кем обсудить «российскую угрозу» помимо польских коллег. В последнее время заметно окрепли отношения Копенгагена с Киевом — в июне 2018 года на страницах датских и украинских СМИ была даже опубликована статья за авторством датского премьера и его украинского коллеги Владимира Гройсмана. В статье в очередной раз осуждается «российская агрессия» против Украины, а также выражается похвала в адрес Киева, который «приближается к Евросоюзу» благодаря реформам. Датский премьер пообещал выделить финансовую помощь Украине в размере €72 млн (2,2 млрд грн). Кроме того, Копенгаген принял в июне Вторую конференцию по вопросам реформ на Украине.

Эксперты объясняют подобную тактику Дании просто — страна традиционно делает ставку на союзнические отношения с Вашингтоном и сейчас тоже поддерживает американскую линию. Хотя для самой Дании ни в противостоянии Москве, ни в защите интересов Киева нет практической выгоды.

Как пояснил в интервью RT профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков, из всех государств — участников НАТО Дания является одной из наиболее лояльных, близких США страной.

«Более того, когда Дания вступала в ЕС, она выставила в качестве условия отказ от военного сотрудничества в рамках ЕС — датская сторона всегда отдаёт предпочтение Североатлантическому альянсу. Хотя Копенгаген понимает, что от его позиции по «Северному потоку — 2» ничего не зависит, он всё равно не упускает возможности сделать приятное своему патрону — может быть, это имеет смысл с точки зрения датской дипломатии», — подвёл итог эксперт.