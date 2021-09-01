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Получивший угрозу из Казахстана русский депутат ответил намёком: "Время покажет"
01 сентября 2021, 02:05 • 21 • Политика
Депутат Госдумы Павел Шперов ответил на нападки казахстанских активистов.
Из Казахстана в адрес русских политиков понеслись угрозы. Так, председатель казахского "Союза ветеранов" Мурат Мухамеджанов и глава незарегистрированной партии "Ел Тірегі" Нуржан Альтаев полагают, что русские депутаты надеются захватить земли Казахстана.
Иностранцы в своём заявлении грозят: русским "захватчикам" обеспечат "два метра тишины, два метра глубины". В числе тех, кому так называемые общественники выдвинули обвинения, оказался и депутат Госдумы Павел Шперов.
Получивший угрозу депутат дал свой комментарий по этому поводу для Царьграда.
"Могу только одно сказать: будущее светло и прекрасно, оно покажет. Поэтому придёт время, увидим", - задумчиво заметил он.
Политик добавил, что намерен обратиться в соответствующие органы, которые займутся тщательнее разбирательством этих угроз.
Вступать в заочную дискуссию с "общественниками" из Казахстана он наотрез отказался
"Я не привык заниматься подобными вещами. Виртуальные перепалки - это, конечно, очень интересно, но пусть это, скажем так, для кого-то другого", - категорично добавил он.
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