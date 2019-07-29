|
Получивший премию украинский морпех поднял "восстание" на позициях в Донбассе
29 июля 2019, 01:24 • 80 • В мире
Украинские морпехи на Мариупольском направлении открыто отказались подчиняться командованию. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, зачинщиком "восстания" среди украинских военных стал матрос, который ранее был на хорошем счету и в начале июля даже получил премию за особые успехи.
Украинские морпехи в первом батальоне 36-й бригады открыто отказались подчиняться приказам командования. О дестабилизации ситуации на стороне противника сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. По словам представителя народной республики, в бунте участвуют порядка 16 человек.
Зачинщиком бунта в рядах морских пехотинцев, по его словам, стал старший матрос Роман Бондаренко. По предварительной информации, он призывал прекратить исполнение указания руководства "до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях".
В частности, украинские военнослужащие уже длительное время негодуют из-за плохих бытовых условий. Сейчас недовольные требуют от командования выдать им средства личной гигиены и улучшить питание.
Как отметил Басурин в ходе брифинга, ранее зачинщик этого локального протеста Бондаренко находился на хорошем счету у командования. В начале июля старшему матросу даже было выписано 10 тысяч гривен премии "за особые успехи в ведении боевых действий" против защитников Донбасса.
В Донецкой народной республике уже неоднократно сообщали, что морально-психологическое состояние украинских силовиков в Донбассе ухудшается. Участились случаи неуставных взаимоотношений, неподчинения приказам и дезертирства. Кроме того, растет недовольство служащих ВСУ материальным обеспечением. Как отмечали представители ДНР, им известно, что руководство ВСУ отказывается выплачивать силовикам зарплату, что провоцирует "массовые акции неповиновения".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июля 2019, 01:09
|
25 июля 2019, 12:39
|
26 июля 2019, 05:09
|
23 июля 2019, 05:39
|
24 июля 2019, 23:54
|
24 июля 2019, 07:39
|
22 июля 2019, 13:24