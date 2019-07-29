Получивший премию украинский морпех поднял "восстание" на позициях в Донбассе

Украинские морпехи в первом батальоне 36-й бригады открыто отказались подчиняться приказам командования. О дестабилизации ситуации на стороне противника сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. По словам представителя народной республики, в бунте участвуют порядка 16 человек.

Зачинщиком бунта в рядах морских пехотинцев, по его словам, стал старший матрос Роман Бондаренко. По предварительной информации, он призывал прекратить исполнение указания руководства "до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях".

В частности, украинские военнослужащие уже длительное время негодуют из-за плохих бытовых условий. Сейчас недовольные требуют от командования выдать им средства личной гигиены и улучшить питание.

Как отметил Басурин в ходе брифинга, ранее зачинщик этого локального протеста Бондаренко находился на хорошем счету у командования. В начале июля старшему матросу даже было выписано 10 тысяч гривен премии "за особые успехи в ведении боевых действий" против защитников Донбасса.

В Донецкой народной республике уже неоднократно сообщали, что морально-психологическое состояние украинских силовиков в Донбассе ухудшается. Участились случаи неуставных взаимоотношений, неподчинения приказам и дезертирства. Кроме того, растет недовольство служащих ВСУ материальным обеспечением. Как отмечали представители ДНР, им известно, что руководство ВСУ отказывается выплачивать силовикам зарплату, что провоцирует "массовые акции неповиновения".