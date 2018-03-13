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Получите ответку: МИД России предупредил США о последствиях нанесения удара по Дамаску

13 марта 2018, 19:39  •  227 • Политика
В России пообещали принять ответные меры в случае ударов США по Дамаску.
Если США попытаются нанести удар по столице Сирии, Россия предпримет ответные меры. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России в ответ на угрозы США в ООН.
Днем ранее в Совете Безопасности ООН прошло заседание, на котором обсуждался ход исполнения резолюции по Сирии, устанавливающей всеобщее прекращение огня на 30 дней. В ходе этого заседания представитель США в ООН заявила, что Америка готова нанести удар по Дамаску.
В МИД России выступили с ответным заявлением по этому поводу. В нем говорится, что подобные угрозы со стороны США вызывают в России возмущение и крайнюю обеспокоенность. Ведомство предупреждает, что такого рода преступные акции создают угрозу жизням людей, в том числе гражданам России.
Речь идет о российских военных советниках из Центра по примирению враждующих сторон, которые постоянно находятся на объектах Минобороны Сирии. Подчеркивается, что Россия не будет стоять в стороне и в случае атаки предпримет необходимые ответные меры.
"В таком случае будут приняты необходимые ответные меры воздействия", - гласит официальное заявление МИД России.

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