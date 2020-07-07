Получите – распишитесь. Подписи Родченкова – подделка?

Вот уж кого не обвинишь в потакании российской пропаганде – так это зеркало европейской совести – новостной журнал Spiegel. Выдает он только "проверенную" информацию от неназванных, но очень компетентных источников. Заставляет верить как себе и как не в себя. Особенно если речь идет о российском допинге и страшных тайнах сочинского до конца нераскрытого олимпийского кольца.

И тут вдруг странная статья, в которой независимые эксперты выносят заключение: великие и ужасные подписи великого и ужасного Григория Родченкова – конечно, великие, ибо дел натворили, но такие ужасные, что нет никакого сомнения – это подделка. Сам Родченков так ужасно не расписывался.

Речь идет о показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории в МОК по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые в 2017 году были пожизненно отстранены от всех соревнований и лишены всех наград. Как раз на основании его показаний. Нет, Родченков, может, что-то давал и показывал, но почему-то ставить свою подпись под этим не захотел. А может, его рукой водил черт знает кто? Или он, по заветам, впал в состояние, когда правая рука не знает, что делает левая?

Что интересно, на эту деталь сразу обратила внимание защита спортсменок, назвав ее низкокачественной подделкой. "Российская пропаганда" проехалась. Но кто ее тогда слушал – нужно было наказать тех, кто подрывает веру в чистые глазенки олимпийского движения. Но спустя годы эксперты, взглянув вооруженным глазом, лишь подтвердили то, что видно невооруженным. Более того – один и тот же файл с изображением подписи Родченкова был вставлен в два разных документа с письменными показаниями.

В таких делах – отсутствие подписи (нормальной, а не какой-то там) – это отсутствие документа. То есть показания недействительны. И все дело должно быть пересмотрено с учетом вскрывшегося обстоятельства – то есть несколько под другим углом. Более того, это еще полбеды. Это бросает тень на обвиняющих. Появляются заинтересованные лица. Кому понадобилось заниматься такой ерундой и такой манипуляцией в деле о манипуляциях? Что за недоразумение? В Олимпийском комитете кто-то хотел побыстрее уйти с работы? Или побыстрее наказать виновных? Ну это если без умысла. Тот, кто подделывает подпись, вряд ли не ведает что творит. Тем более тот, кто потом дает этому делу ход, пытаясь прикрыть этот факт.

Но это для западных СМИ новости, а для нас почему-то нет. В последнее время все чаще видна закономерность, сравнимая с китайской поговоркой: если долго сидеть перед западным телевизором, то можно заметить, как с экрана начнут говорить то, о чем уже сообщала "российская пропаганда". Лет пять назад.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik.