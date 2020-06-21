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«Получить политическую прибыль»: зачем Трамп заявил о намерении стать посредником в споре между Китаем и Индией
21 июня 2020, 22:55 • 38 • В мире
Вашингтон ведёт переговоры с Пекином и Нью-Дели, чтобы помочь этим государствам преодолеть «серьёзную проблему» в их отношениях. Об этом заявил Дональд Трамп. Обострение давнего территориального спора сторон президент США назвал «очень непростой ситуацией», дошедшей до «реальных столкновений». Аналитики напоминают, что Белый дом ранее уже предлагал азиатским державам посреднические услуги, однако ответа с их стороны не последовало. По мнению экспертов, американский лидер стремится получить «политическую прибыль», а также наладить союзнические отношения с Индией, создав противовес Китаю в регионе.
Колонна индийской армии движется по шоссе, ведущему в Ладакх, 18 июня 2020 года Reuters © Danish Ismail
Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Китаем и Индией, чтобы помочь двум странам преодолеть «серьёзную проблему», которая возникла в их отношениях. Обострение ситуации, связанное с территориальным спором сторон, президент США назвал «очень непростой ситуацией».
«Мы ведём переговоры с Индией, мы ведём переговоры с Китаем. У них там серьёзная проблема. Дело дошло до реальных столкновений, посмотрим, что будет дальше. Мы постараемся им помочь», — приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.
Трамп предлагает Пекину и Нью-Дели посреднические услуги не впервые: с аналогичной инициативой он уже выступал 29 мая.
«Я бы мог это сделать. Если они посчитают, что это поможет, я бы мог выступить в роли посредника или арбитра», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос, остаётся ли в силе его предложение о посредничестве между Индией и Китаем, о котором несколькими днями ранее он писал в своём Twitter.
Тогда Трамп заявил, что между странами разворачивается «большой конфликт» и премьер-министр Индии Нарендра Моди недоволен тем, что происходит в отношениях его страны с Китаем.
Впрочем, до сих пор ни одна из сторон так и не заявила, что нуждается в посредничестве Соединённых Штатов.
Территориальный вопрос
Спор Пекина и Нью-Дели о суверенитете над частью горной территории на границе длится уже несколько десятилетий. Стороны заключили ряд соглашений, призванных не допускать обострения обстановки в этом районе, однако они помогают далеко не всегда. В частности, в Ладакхе ситуация на линии фактического контроля, заменяющей границу с Китаем, обострилась в начале мая, когда там произошло несколько столкновений с участием около 250 китайских и индийских солдат. В результате, как сообщали местные индийские СМИ, пострадали более ста человек с обеих сторон. Тогда же Пекин и Нью-Дели перебросили в пограничный район несколько пехотных батальонов.
Переговоры между сторонами прошли 6 июня, в итоге было решено урегулировать конфликт мирным путём, после чего китайские и индийские военные стали постепенно покидать свои позиции.
Однако уже в середине июня произошли новые крупные столкновения. По данным индийских СМИ, в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, с китайской стороны — 43 убитых и тяжело раненных. Впрочем, официально Пекин эти данные не подтвердил.
Накануне Индия и Китай обменялись обвинениями в нарушении госграницы. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, индийские войска «пересекли линию фактического контроля» и напали на китайских офицеров и солдат, прибывших туда на переговоры, чем спровоцировали «ожесточённые» столкновения.
Официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава, в свою очередь, исключил любое нарушение линии фактического контроля со стороны республики и заявил, что обвинения КНР «неприемлемы».
«Мы не согласны с утверждением о том, что Индия в одностороннем порядке изменяла статус-кво. Мы его, наоборот, поддерживали», — подчеркнул Шривастава.
При этом стороны не называют официальные причины нарастания напряжённости в спорных районах. Однако, судя по сообщениям СМИ, Китай возмущён завершением строительства дороги, обеспечивающей доступ к равнине Депсанг, долине Галван, а также Каракорумскому перевалу, что позволяет индийской армии быстро перебрасывать силы в необходимые локации.
«Ставка на Индию»
В текущих реалиях предложение Трампа стать посредником между двумя азиатскими державами выглядит как попытка «получить из этого политическую прибыль», полагают эксперты.
С другой стороны, глава Белого дома намерен таким образом продемонстрировать свою поддержку Индии, с которой в последнее время стремится расширить контакты, говорит Блохин.
«Ведь в противостоянии с Китаем и в процессе «сдерживания» этой страны Трамп делает огромную ставку на Индию: американцы будут инвестировать в неё, чтобы она стала противовесом КНР. Для этих же целей Вашингтон специально изобрёл такое понятие, как Индо-Тихоокеанский регион», — рассказал аналитик.
Как подчеркнул в разговоре с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, США «при Трампе очень активно стали обхаживать Индию буквально со всех сторон».
«Всё это делается из расчёта на то, что Нью-Дели сможет сыграть ключевую роль в строительстве новой конструкции Тихоокеанского региона, выступая в качестве противовеса растущей мощи Китая, которую администрация Трампа объявила главной угрозой для США в обозримом будущем. При нынешнем раскладе, когда пандемия коронавируса существенно подкосила всю стратегию Трампа в отношении изоляции Китая, роль Индии в этом процессе многократно возрастает», — полагает аналитик.
При этом он прогнозирует, что Китай, скорее всего, отвергнет предложение США о посредничестве.
«Вероятность того, что такая держава, как КНР, позволит США быть посредником в пограничном конфликте с Индией, стремится к нулю. Китай не хочет принимать участия в подобных форматах, являясь самодостаточной державой и обладая весомым потенциалом для того, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации. И ставить свою внешнюю политику в зависимость от такой третьей страны, как США, китайская сторона просто не будет», — пояснил эксперт.
Константин Блохин также считает, что на решение Пекина может повлиять и агрессивная риторика Вашингтона в его адрес.
При этом он не исключил, что Индия может согласиться на предложение главы Белого дома.
«Индия понимает свою ценность в стратегии Вашингтона по сдерживанию Китая и может поддержать инициативу американской стороны. Напомню, что в американских элитах принят консенсус по противодействию КНР, это красной нитью проходит в документах внешнеполитического планирования США», — сказал эксперт.
Андрей Сидоров, в свою очередь, отметил, что для Индии важно за счёт внешнеполитической линии улучшить ситуацию внутри страны.
«Не примыкая явно к какому-либо определённому государству, Индия проводит достаточно взвешенный политический курс. Но индийская сторона может пойти навстречу другим странам, если это будет в её интересах. А случай с посредничеством Соединённых Штатов как раз подпадает под эту категорию», — рассуждает аналитик.
Однако вмешаться в конфликт без согласия КНР Вашингтон не может, поскольку эта страна — «важный и самодостаточный игрок на мировой арене», подчёркивает Блохин.
«Без одобрения Пекина США не могут ввязаться в конфликт. В обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям для мировой стабильности», — отметил аналитик.
При этом эксперты прогнозируют, что Соединённые Штаты постараются задействовать Индию как дополнительный рычаг давления на Китай.
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