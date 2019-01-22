Получить под дых от США: Вассерман о том, что может разбить надежды Токио на мирный договор

Возможность подписания мирного договора со стороны Японии зависит от Соединённых Государств Америки. Не исключено, что Токио в своих чаяниях заключить мирный договор может получить под дых от США. Как заявил в комментарии Царьграду учёный, публицист Анатолий Вассерман, разбить надежды Японии, что сейчас, что во времена, когда решался вопрос о Курилах в послевоенное время, может американская сторона. При этом, указал он, что касается потребности России в мирном договоре с Японией, то "его отсутствие никоим образом не мешает экономическому взаимодействию наших стран".

Вопрос о принадлежности ряда островов Курильской гряды решается с середины 1950-х годов, когда Советский Союз предложил Токио эту идею. Однако даже после ратификации со стороны СССР данного соглашения, американская сторона выступила с ультиматумом. Об этом, комментируя курильский вопрос в преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ, напомнил учёный, публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, по историческому опыту видно, что никаких правовых оснований для уступки островов сейчас нет.

"Исходя из логики декларации 1956 года, если Япония действительно примет нейтральный статус и откажется от размещения на своей территории каких бы то ни было баз, то предложение может быть возобновлено. Следует также отметить, что сейчас японские претензии распространяются не только на остров Шикотан и Плоские скалы (Хабомаи), но и на острова Кунашир и Итуруп. А это требование для Российской Федерации уже абсолютно неприемлемо, ни при каких обстоятельствах", - в комментарии Царьграду рассказал Вассерман.

Это неприемлемо, поскольку острова Кунашир и Итуруп обеспечивают, статус Охотского моря как внутреннего российского, а также именно около этих островов пролегают круглогодичные незамерзающие ходы в Охотское море.

Получается, что их передача поставит деятельность Тихоокеанского флота под иностранный контроль, пояснил эксперт.

При этом, несмотря на бурное обсуждение о судьбе Курил, само отсутствие мирного договора с Токио никоим образом не мешает экономическому взаимодействию РФ и Японии, подчеркнул эксперт.

Но в свете актуальной повестки важно напомнить, что Япония и в Акте о безоговорочной капитуляции в 1945-м году, и в мирном договоре стран Антигитлеровской коалиции 1951-го года отказалась от своей юрисдикции над южной половиной Сахалина, над Курильскими островами и над всеми захваченными ею территориями на материке. Но, обратил внимание учёный, по настоянию Соединённых Государств Америки, в мирный договор не было включено объяснение, кому переходит юрисдикция над теми территориями, от которых японская сторона отказалась.

Потому важно учитывать этот аспект, заводя разговор о заключении какого-либо соглашения.

"Фактически и тогда, и сейчас возможность подписания мирного договора зависит от Соединённых Государств Америки. Как раз в 1951-м году, ратифицировав мирный договор, американская сторона специально оговорила, что договор не означает признания США нашей юрисдикции над Сахалином и Курилами. И поэтому можно не сомневаться, что и сейчас именно Соединённые Государства Америки заблокируют любые движения японских политиков, направленные на официальное признание нашей юрисдикции над этими островами", - указал эксперт.