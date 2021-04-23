«Получить максимальные преимущества»: почему США заявили о неготовности снять с Ирана ряд санкций

Соединённые Штаты предоставили Ирану примеры ограничительных мер, которые Вашингтон готов снять, чтобы вернуться к СВПД, а также санкций, которые американская сторона отменять не намерена. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. Дипломат также подчеркнул, что Белый дом продолжит «оказывать на Иран давление и противодействовать тем его действиям в регионе, которые носят дестабилизирующий характер». Такая позиция США «явно не будет способствовать решению проблем по СВПД», считают эксперты. По мнению аналитиков, успех двусторонних переговоров будет во многом зависеть от готовности Вашингтона выполнить свою часть сделки.

Вашингтон предоставил Тегерану примеры санкций, которые американская сторона отменять не планирует, а также тех ограничений, которые США готовы снять для возвращения в СВПД. Об этом сообщили в Госдепе.

«Мы представили Ирану ряд примеров санкций, которые, по нашему мнению, нам необходимо будет отменить, чтобы вернуться к соблюдению (СВПД. — RT), а также санкций, которые, как мы считаем, нам отменять не нужно и которые в рамках возврата к соблюдению СВПД мы не отменим», — рассказал высокопоставленный американский дипломат на спецбрифинге.

По его словам, властям Соединённых Штатов «приходится изучать все санкции, чтобы проверить обоснованность их введения».

«Есть ещё третья категория: это случаи непростые — из-за характера самого процесса, но также потому, что администрация Трампа намеренно и подчёркнуто вводила санкции, навешивая ярлыки «терроризма» и прочие, хотя это делалось исключительно с целью сделать возврат к соблюдению СВПД невозможным или затруднительным. Так что это усложнило задачу», — пояснил сотрудник Госдепа.

При этом дипломат отметил, что последовательность действий США и Ирана в рамках восстановления ядерной сделки «пока не обсуждалась».

«Однако можно сказать, что вариант, при котором США вначале сделают всё, а Иран — ничего, неприемлем. Мы ясно дали это понять Ирану. Помимо этого, мы открыты для различных вариантов последовательности действий, которые отвечают нашим интересам, а именно предполагают шаги обеих сторон по соблюдению условий, чтобы не было такого, что мы должны сделать всё в полном объёме, прежде чем Иран начнёт действовать», — заявил сотрудник Госдепа.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены «продолжать оказывать на Иран давление и противодействовать тем его действиям в регионе, которые носят дестабилизирующий характер и идут вразрез» с американскими интересами или с интересами партнёров США.

Стоит напомнить, что 6 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил о готовности Соединённых Штатов отменить лишь те односторонние рестрикции в отношении Ирана, «которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий».

Госдеп США

Reuters

© Joshua Roberts

Прайс также подчеркнул, что американской стороне стоит «отсеять максималистские требования о том, что США должны всё делать первыми и только затем ждать ответных действий от Ирана».

«Мне кажется, такое предложение вряд ли можно назвать жизнеспособным», — сказал он.

Переговорные позиции

Напомним, переговоры по возвращению США в ядерную сделку и возможному снятию антииранских санкций начались в апреле. Обсуждения ведутся на базе заседаний комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий. Причём от прямого диалога с Соединёнными Штатами Иран отказался: стороны контактируют через международных посредников.

Как заявил во время первого саммита заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, исламская республика «полностью готова остановить корректирующие меры в ядерной сфере и вернуться к полному соблюдению СВПД» после того, как удостоверится, что санкции США «сняты». По окончании этого раунда переговоров Аракчи сообщил, что они «прошли конструктивно».

Тогда же о переходе сторон «от общих слов о важности восстановления СВПД к конкретной работе» рассказал и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он спрогнозировал, что переговорный процесс «будет происходить очень сложно», однако не исключил, что в конечном итоге «результат может быть положительным».

По сообщению МИД РФ, на заседании комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий 9 апреля «был отмечен прогресс и подтверждена нацеленность на дальнейшее поступательное движение по урегулированию вопросов, накопившихся после выхода США из ядерной сделки».

12 апреля Михаил Ульянов написал в своём Twitter о необходимости большей ясности в отношении отмены антииранских санкций США для обеспечения «дальнейшего прогресса в деле восстановления СВПД». По его словам, это «базовая предпосылка для достижения успеха».

Впоследствии российский дипломат также рассказал, что на заседании 20 апреля комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий «с удовлетворением приняла к сведению прогресс на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки».

По его словам, комиссия «учредила третью экспертную группу, которая займется согласованием последовательности шагов, ведущих к полному восстановлению» СВПД.

С учётом достигнутого прогресса на переговорах в Вене Совместная комиссия по #СВПД учредила третью экспертную группу, которая займется согласованием последовательности шагов, ведущих к полному восстановлению иранской ядерной сделки. pic.twitter.com/EWinlNggD9 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 20, 2021

«Встали на путь сближения»

По оценке экспертов, позиция США, согласно которой Вашингтон намерен сохранить часть антииранских санкций, «явно не будет способствовать решению проблем по СВПД».

«Из ядерной сделки вышли именно Соединённые Штаты в одностороннем порядке, Иран из соглашения не выходил. При этом тезисы американской стороны, озвученные ещё при Дональде Трампе, касательно того, что республика якобы нарушает условия СВПД, в МАГАТЭ не подтвердили. Поэтому если американцы хотят вернуться к договору, они должны сделать это без выставления дополнительных условий», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Он спрогнозировал, что Иран в большой долей вероятности «предсказуемо отвергнет такой подход США и продолжит развитие ядерной программы».

«Успех переговоров в рамках заседаний комиссий по СВПД будет напрямую зависеть от готовности Вашингтона выполнить свою часть сделки. Кроме того, немалую роль будет играть то, сможет ли нынешняя американская администрация проводить последовательный внешнеполитический курс на иранском направлении», — рассуждает аналитик.

Отель в Вене, где проходят заседания комиссии по СВПД

Reuters

© Leonhard Foeger

Эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов, в свою очередь, предполагает, что США не намерены «выкладывать на стол переговоров сразу все уступки, на которые они готовы пойти ради возвращения в СВПД».

«Речь идёт о переговорной практике американской стороны, которая нацелена на то, чтобы получить максимальные преимущества для Соединённых Штатов по результатам заседаний комиссии по СВПД. Однако сейчас Вашингтон не в том положении, чтобы шантажировать партнёров. Дело в том, что новая администрация Белого дома уже признала, что политика максимального давления на Иран, которая проводилась прежними властями, оказалась ошибочной и неэффективной и привела лишь к обострению ситуации. И теперь, чтобы урегулировать этот вопрос, сторонам нужно будет потратить много сил и времени», — сказал он в разговоре с RT.

С его точки зрения, в сложившейся ситуации Соединённым Штатам придётся идти на серьёзные уступки.

«В рамках переговоров по СВПД будет вестись взаимная торговля по принципу «вы — нам, мы — вам» до тех пор, пока стороны не придут к тому знаменателю, который всех устроит. При этом пока Тегеран продолжает настаивать на отмене всех наложенных на него санкций. И он имеет на это право, поскольку эти меры незаконны», — считает Вавилов.

С его точки зрения, несмотря на существенные различия в позициях сторон по снятию санкционных ограничений с Ирана, старт переговоров можно расценить как положительный сигнал.

«Стороны встали на путь сближения. Представители США и Ирана, а также другие участники сделки заявляют, что переговоры идут конструктивно и достаточно оптимистично. Это даёт основания полагать, что расхождение в позициях Тегерана и Вашингтона будут постепенно сокращаться», — заключил эксперт.