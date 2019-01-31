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Получит ли Трамп неограниченное право на ядерные удары

31 января 2019, 19:24  •  50 • В мире
Обострение международной ядерной повестки из-за действий президента США Дональда Трампа выходит на новый уровень. Конгресс может ограничить ему право нанесения ядерных ударов, однако Госдеп поддержал президента. Параллельно с этим позиция Трампа вызвала беспокойство у пятёрки ядерных держав, с предупреждением выступила и Россия. Чем всё это кончится?
Автор:
Кучер Егор
Обнародованная Дональдом Трампом в 2018 году новая ядерная доктрина США серьёзно изменила политический климат в сфере международной безопасности. Документ предполагает возможность ядерного удара со стороны Вашингтона в ответ на неядерное нападение. Сам этот факт является признанием крайне агрессивного и наступательного характера новой доктрины. Однако это лишь половина беды.
В 2019 году курс администрации президента США на ядерное усиление продолжился. Бюджетный комитет Конгресса обнародовал новый доклад, в котором оценил предстоящие траты на американский ядерный арсенал. Эти траты были рекордно увеличены до 494 млрд долларов, что на 94 млрд долларов больше, чем в оценке два года назад. Деньги пойдут не только на содержание имеющегося арсенала, но и на постройку как минимум 12 новых подводных лодок с баллистическими ракетами, создание новых экземпляров термоядерной авиабомбы B83 мощностью более мегатонны, а также на уже начавшееся производство ядерной боеголовки W76-2 для систем Trident на подводных лодках.
Фото: Alexyz3d / Shutterstock.com
Все эти факторы в совокупности, включая выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уже вызвали множество ожесточённых споров как в самих США, так и в международном сообществе. Учёные предупреждают Трампа об опасности эскалации гонки ядерных вооружений, а политики и чиновники разделились на два лагеря - сторонников и противников последних решений американского президента.
С очередным предупреждением в адрес США выступил и замглавы МИД России Сергей Рябков, который возглавил делегацию нашей страны на конференции стран «ядерной пятёрки» в Пекине. Параллельно с этим демократы внесли в Конгресс закон об ограничении права Трампа наносить ядерный удар.

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