«Получить голоса националистов»: к чему может привести принятие закона о языке на Украине

В четверг, 28 февраля, Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, на Украине вводятся жёсткие ограничения на использование языков нацменьшинств, в том числе русского, во всех сферах жизни. Первое чтение вызвало широкий общественный резонанс. К повторному обсуждению парламентарии подготовили более двух тысяч поправок. По мнению экспертов, законодательная инициатива приурочена к предвыборной кампании Петра Порошенко, а её принятие вызовет раскол в обществе.

В четверг, 28 февраля, Верховная рада приступит ко второму чтению законопроекта №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета парламента 25 февраля.

«Предлагаю в четверг перейти к блоку культуры — и в этом блоке к рассмотрению вопроса о государственном языке», — сказал Парубий.

После первого чтения нардепы внесли в текст более 2 тыс. поправок, поэтому теперь, по словам спикера, срок обсуждения закона о языке может затянуться надолго.

«Это может длиться и неделю, может длиться 3—4 дня. Но я уверен, что украинский парламент считает одной из главных своих обязанностей рассмотреть закон о языке», — приводит слова Парубия официальный сайт Рады.

Тотальная украинизация

Согласно проекту документа, украинский язык должен стать обязательным во всех дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в детских садах и младших классах школы допускается параллельное обучение на языках национальных меньшинств. В средней школе и вузах этого не предусмотрено.

Reuters

© Gleb Garanich

Зато в высшей школе некоторые предметы могут вестись на одном из официальных языков Евросоюза. Естественно, русский язык в этот перечень не входит. Вместе с тем законопроект гарантирует «коренным народам» Украины обучение на родном языке, правда, список народов, которые в понимании депутатов относятся к таковым, не приводится — в документе упоминаются только крымские татары.

Государственный язык станет обязательным для всех СМИ (квота украинского языка на общенациональных каналах составит 90%). Передачи на иностранных языках должны сопровождаться синхронным переводом на украинский. В книгопечатании, издательской деятельности и кинематографе вся деятельность должна вестись на украинском. Также законопроект предполагает, что на украинском языке будут проводиться все культурно-массовые мероприятия (постановки и представления на иностранных языках должны сопровождаться субтитрами на украинском).

Нардепы не обошли вниманием медицину и сферу обслуживания. Персонал соответствующих учреждений также должен изъясняться только на государственном языке. В сфере электронной коммерции законопроектом предусмотрена обязательная маркировка товаров на украинском языке.

Согласно документу, госслужащие, адвокаты, судьи, нотариусы, дипломаты, работники образовательных и медицинских учреждений должны пройти сертификацию на знание государственного языка. Его уровень будет определять специальная организация — национальная комиссия по стандартам украинского языка, а регулировать языковую политику и следить за корректным использованием государственного языка будут специальные уполномоченные, так называемые мовные инспекторы.

При этом за несоблюдение положений закона о языке предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. К примеру, за использование иностранного языка в государственных учреждениях чиновник должен будет уплатить штраф в размере от 3 400 (около 8,3 тыс. руб.) до 6 800 грн. (около 16,5 тыс. руб.); в сфере образования, науки, культуры и других — 3 400—5 100 грн. (от 8,3 до 12,4 тыс. руб.); в сфере обслуживания сначала выносится предупреждение, при повторном нарушении назначается штраф от 5 100 до 6 800 грн. (от 12,4 до 16,5 тыс. руб.), а следующее нарушение влечёт за собой штраф от 8 500 до 11 900 грн. (от 20,7 до 28,9 тыс. руб.).

Если же какой-то регион позволит в официальной практике использовать два языка или больше, то такие действия будут приравнены к попытке свержения конституционного строя. Согласно статье 109 Уголовного кодекса Украины, за это предполагается наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Вторая попытка

Голосование за языковой законопроект в первом чтении шло очень тяжело. Грубо нарушив порядок, спикер парламента Андрей Парубий 7 раз выносил документ на рассмотрение народных депутатов, хотя в регламенте Рады написано, что в течение сессии законопроект нельзя выносить на переголосование, если он не получил поддержку зала. В конце концов уставшие парламентарии приняли документ в первом чтении и следующие пять месяцев готовили к нему поправки.

«Языковой законопроект», скорее всего, будет принят, считает источник RT в Блоке Петра Порошенко.

«По предварительным данным, голоса для его принятия есть. Никто особо не будет разбираться в этих правках, главное — показать избирателям «украинскую повестку». Население, которое выступает против усиления украинского языка, не будет голосовать за Порошенко или Тимошенко. Поэтому их мнение учитывать никто не станет», — заявил собеседник RT.

Однако источник RT в партии «Народный фронт» считает, что Украина не готова к такому законопроекту.

«Не только часть населения, но и чиновники не знают украинского языка. Все они начнут говорить на суржике, и это никак не поможет популяризации украинского языка, а только ещё больше настроит население против Порошенко», — считает он.

По мнению источника RT в Радикальной партии, законопроект недоработан.

«Необходимость внести в законопроект 2000 правок — свидетельство того, что документ сырой. Фактически депутаты предлагают переписать существующий законопроект за месяц до президентских выборов. Видимо, Порошенко рассчитывает получить голоса националистов после принятия этого законопроекта», — считает депутат.

Курс на раскол

По мнению экспертов, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вполне вписывается в предвыборную программу Петра Порошенко, суть которой сводится к лозунгу «Армія, мова, віра» («Армия, язык, вера»). Но, как и религиозная реформа, закон о языке направлен на раскол общества, отмечает источник RT в партии «Батькивщина».

По мнению собеседника RT, если закон будет принят, Верховная рада спровоцирует новый виток напряжённости не только в восточных, но и в западных областях.

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© Алексей Росовецкий

«На западе страны, в приграничных зонах, люди не знают украинского, имеют два паспорта, а дети давно ходят в венгерские, польские или румынские школы. Что будут делать жители этих регионов? Я думаю, что министр иностранных дел Павел Климкин с ужасом ожидает завтрашнего голосования. Как ему снова объясняться с Венгрией?» — говорит депутат от «Батькивщины».

Осенью 2017 года Пётр Порошенко подписал новый закон «Об образовании», который предусматривал переход всего процесса обучения на украинский язык с 2020 года. Решение украинского президента тогда вызвало резкую реакцию в Евросоюзе, в частности в Венгрии.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что правительство Украины, которое «приняло полуфашистский образовательный закон», «попирает права меньшинств».

Парламент предпринимает очень рискованный шаг, считает источник в Радикальной партии.

«Украинский плохо знают на востоке и юге страны, поэтому местное население перейдёт на просмотр российских телеканалов. А ведь именно против этого так активно боролось руководство страны последние пять лет», — добавил представитель Радикальной партии.

Выступая 8 декабря 2018 года во Львове на мероприятиях по случаю 150-летия создания общества «Просвещение», президент Украины высказался о необходимости изменения языкового законодательства. Также глава государства рассказал о признании неконституционным закона «Об основах государственной языковой политики» (закон Колесниченко — Кивалова), принятого в 2012 году.

«23 года мы не могли найти пути, которые поддерживали бы, обеспечивали развитие и защищали бы украинский язык. Как в независимой Украине мог быть принят закон, стоящий в одном логическом ряду с Валуевским циркуляром и Эмским указом? Естественно, что Конституционный суд отменил тот закон от 2012 года»,— заявил украинский лидер.

Закон Колесниченко — Кивалова гарантировал использование на Украине «региональных языков». Речь идёт о языках, которые, согласно данным переписи, считают родными более 10% населения соответствующего региона (области, района, города, села или посёлка). В пределах такого региона язык может использоваться в законодательно установленных сферах наравне с государственным украинским языком.

Во время выступления Пётр Порошенко отметил, что Рада в первом чтении приняла закон о государственном языке Украины.

«Он действительно нужен. Хотя, скажу честно, я не был приверженцем того, чтобы его рассмотрение проходило в канун избирательной кампании. Стратегический для Украины закон точно должен быть лишен любой конъюнктуры. Закон об украинском языке должен быть на века, поколения, столетия», — заключил Порошенко.

Однако в 2014 году в ходе предвыборной кампании Порошенко гарантировал свободное развитие всех языков на Украине, в том числе и русского.

«Буду руководствоваться статьёй 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчёркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе», — говорил Порошенко.

Радикальная повестка

Президент Украины Пётр Порошенко использует тему «украинского языка» для привлечения радикально настроенного, националистического электората, считают аналитики.

РИА Новости

Весь последний год украинский лидер делает всё, чтобы заручиться поддержкой национал-радикалов, считает президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Пётр Порошенко пытается реализовывать программу национал-радикалов. Он демонстрирует им, что он — тот президент, который решит их проблемы», — подчеркнул в беседе с RT эксперт.

По словам Ищенко, две тысячи поправок — шаг президента Украины навстречу недовольной Европе, а их обсуждение не затянет процесс утверждения законопроекта.

«Ранее Венецианская комиссия Евросоюза указала на многочисленные несоответствия законопроекта о государственном языке Украины требованиям европейского законодательства. Румыния, Польша и Венгрия высказали своё возмущение ущемлением прав нацменьшинств. Предложив поправки к законопроекту, Киев хочет иметь аргументы в международных переговорах с Евросоюзом. Порошенко говорит, мол, мы учитываем ваше мнение — 2000 поправок было, 1000 внесли — это уже не тот закон, который вы читали ранее», — сказал Ростислав Ищенко.

При этом никаких исключений для языков ЕС не будет, подчеркнул эксперт.

«Для Порошенко важно мнение только его электората — национал-радикалов. Он хочет, чтобы поправки выглядели как уступки Евросоюзу со стороны Украины. Однако любые его шаги в этом направлении вызовут негативную реакцию националистов, которые Европу не любят не меньше, чем Россию. А ссориться со своей «группой поддержки» накануне выборов Порошенко не собирается», — подчеркнул Ищенко.

По его мнению, население Украины недовольно тотальной украинизацией, но «хвататься за вилы» народ не будет, дальше разговоров дело не пойдёт.

Как отмечают эксперты, закон имеет в первую очередь антирусскую направленность.

«Украинский закон изначально был направлен против русского языка. Власти Украины понимали, что не смогут прописать в документе запрет только русского языка, поэтому пришлось добавить и иностранные языки», — подчеркнул Ищенко.

Фактически уничтожение русского образования и русского языка происходило на Украине с 1992 года.

«К тому моменту, когда Порошенко пришёл к власти, украинизация в значительной степени уже произошла. Всё началось с квотирования, которое было введено ещё при Ющенко, а при Януковиче увеличилось. При этом никаких законов о языке тогда ещё не было», — заключил эксперт.