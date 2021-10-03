«Получить дополнительные козыри»: что стоит за возможным расширением военного сотрудничества между Турцией и США

Министры обороны США и Турции обсудили возможности расширения и укрепления взаимного военного сотрудничества, сообщили в Пентагоне. В ведомстве также подчеркнули, что Вашингтон придаёт большое значение оборонным связям с Анкарой. Переговоры прошли на фоне недавних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении приобрести у России дополнительную партию зенитных ракетных комплексов С-400. Помимо этого, он подверг критике американские власти за санкции в отношении Анкары, исключение её из программы по производству истребителей F-35 и отказ продавать республике ЗРК Patriot. По мнению экспертов, Турция пытается использовать сложившуюся ситуацию с максимальной для себя выгодой. В то же время, как указывают аналитики, между Анкарой и Вашингтоном сохраняется множество разногласий геополитического толка.

Министр обороны США Ллойд Остин и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили в телефонном разговоре укрепление военного сотрудничества и общую угрозу терроризма. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Ллойд Остин подтвердил, что США придают большое значение сотрудничеству с Турцией в военной сфере, что недавно было продемонстрировано тесным взаимодействием обеих стран по Афганистану», — говорится в заявлении американского ведомства.

«Оно того стоило»

Американо-турецкие переговоры прошли на фоне недавних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу планов Анкары приобрести у Москвы дополнительную партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом турецкий лидер, в частности, говорил после встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

«Процесс в отношении С-400 продолжается, о том, чтобы отступить назад, нет даже речи», — цитирует политика издание Hurriyet Daily News.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AP

© Vladimir Smirnov / Sputnik

Эрдоган также отмечал, что на встрече обсуждалась перспектива совместного строительства авиадвигателей и боевых самолётов.

«Надеюсь, мы предпримем аналогичный шаг и в отношении авиационных двигателей. Другой вопрос, что мы можем сделать много совместных шагов в судостроении. Мы вновь объединим усилия с Россией, включая (вопрос. — RT) по подлодкам», — сказал глава Турции.

Слова Эрдогана о возможных направлениях военно-технического сотрудничества между странами подтверждал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждали возможности производства некоторых компонентов (С-400. — RT) на турецкой территории», — рассказал Песков.

Помимо этого, в интервью The New York Times Эрдоган также заявлял, что считает покупку у России первой партии «Триумфов» правильным и выгодным решением. По его словам, Анкаре «не пришлось бы закупать С-400», если бы Соединённые Штаты предоставили Турции зенитные ракетные комплексы Patriot.

«Я думаю, оно того стоило. Мы можем укреплять свою оборону так, как пожелаем», — ответил Эрдоган на вопрос, стоило ли приобретать С-400, несмотря на перспективу ухудшения отношений с Вашингтоном.

Санкции и истребители

Турция заключила контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 стоимостью $2,5 млрд в сентябре 2017 года. Против этой сделки резко выступили США, аргументировав свою позицию несовместимостью «Триумфов» с системами НАТО, членом которого является Анкара. В связи с этим Вашингтон неоднократно требовал от турецкого руководства отказаться от приобретения С-400. Однако в Турции это проигнорировали, и к осени 2019 года Россия выполнила со своей стороны все обязательства по контракту.

В ответ Соединённые Штаты исключили Турцию из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, в рамках которого она также брала на себя обязательство купить 100 американских боевых самолётов. Позднее против Анкары также были введены рестрикции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), под которые попал секретариат оборонной промышленности страны и его глава Исмаил Демир. Как отмечали в Госдепартаменте, ограничения предполагают в том числе «запрет на выдачу в США специальных лицензий и разрешений на экспорт любых товаров или технологий», а также «запрет на выдачу финансовыми учреждениями США займов или кредитов на сумму более $10 млн в рамках любого 12-месячного периода».

В Турции тогда пообещали предпринять ответные шаги на решение Вашингтона, которое «неизбежно негативно» отразится на двусторонних отношениях, оставив за собой право выбрать характер и время принятия встречных мер.

Тем временем Москва и Анкара продолжают переговоры о заключении второго контракта по С-400. Он, по словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, вероятно, будет подписан до конца текущего года.

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Как подчёркивал Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS, «никто не может вмешиваться» в решения, которые страна принимает для укрепления своей обороноспособности. По его словам, в приоритете остаются интересы республики, а не вероятная утрата доверия к Анкаре со стороны Вашингтона.

Между тем в Госдепе в очередной раз предупредили Турцию о последствиях дальнейшего приобретения ЗРК С-400. Как напомнила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время телефонного брифинга, «такие системы несовместимы... с системами НАТО».

«Разные интересы»

По мнению опрошенных RT экспертов, для Турции на первом месте всегда стоит обновление и укрепление собственного военного потенциала, поэтому она готова идти на контакт с теми партнёрами, которые предложат наиболее выгодные условия. Однако, как отметил военный эксперт Алексей Леонков, Анкара вряд ли получит от тех же США то вооружение, в котором действительно заинтересована.

«До сих пор между США и Турцией сохраняется довольно много разногласий, особенно по Сирии и Ираку. В связи с этим я не ожидаю, что США станут поставлять ту технику, которую хочет Эрдоган. А это, в свою очередь, означает, что хотя сотрудничество и сохранится, но на том уровне, который вряд ли устраивает турецкую сторону», — пояснил RT Леонков.

Он также отметил, что Вашингтон в свете громких высказываний Эрдогана чувствует, что упускает стратегически важного партнёра в регионе. Поэтому, как ожидает эксперт, взамен на возможное расширение военно-технического сотрудничества Соединённые Штаты, скорее всего, потребуют для себя определённых геополитических преференций.

«При этом администрация Белого дома не готова признать, что Анкара может играть самостоятельную роль, не согласованную с американской стороной. По многим вопросам активность Турции сейчас выходит за те рамки, которые определили для неё в Вашингтоне. На мой взгляд, основательного расширения сотрудничества не стоит ожидать, как и публичных ссор. США просто намерены следить за действиями Эрдогана, поскольку Турция как самостоятельный игрок для них крайне нежелательна», — рассуждает аналитик.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что Анкара в данный момент пытается с максимальной для себя выгодой использовать ситуацию с США, которых раздражает её сотрудничество с Москвой.

«Достаточно посмотреть на недавно прошедшие совместные учения Пакистана, Азербайджана и Турции, чтобы понять, что Анкара усиливается в регионе, откуда недавно ушли США. При этом Турция в целом не говорит окончательное «нет» Соединённым Штатам, несмотря на ряд резких заявлений Эрдогана в отношении НАТО и американских партнёров, чтобы держать их в тонусе. Американцы же хотят подтянуть Анкару снова к себе, чтобы через неё влиять на те регионы, которые сейчас они напрямую не контролируют», — пояснил RT Асафов.

При этом аналитики сходятся во мнении, что не стоит ждать от Турции полного отказа от критики Соединённых Штатов, даже если те предложат Анкаре какие-либо интересные для неё направления сотрудничества.

«У Анкары и Вашингтона разные интересы. В данном случае интересы Соединённых Штатов сводятся к тому, чтобы все играли по их правилам, что Турции совершенно не выгодно. Сегодня Анкара хочет сама устанавливать свои нормы и правила игры, и в целом этот процесс продолжится», — полагает Леонков.

Тем более что, по его мнению, турецкое руководство прекрасно понимает, что США привыкли больше использовать своих союзников, чем взаимодействовать на равных.

Александр Асафов также напомнил, что отношения нынешних властей республики и США осложняются ещё и тем фактом, что на американской территории укрывается общественный деятель и проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Эрдоган обвиняет в попытке государственного переворота в стране в 2016 году.

«Эрдоган никогда не простит США того, что они не выдали ему Фетхуллаха Гюлена. Этот вопрос для него принципиальный. Несмотря на то что президент Турции на политическом поле может сотрудничать или шантажировать, а также идти на уступки, он своей позиции по Гюлену не поменяет», — утверждает политолог.

Пентагон

© PantherMedia / legion-media

В связи с этим, по его мнению, президент Турции будет и дальше придерживаться курса по укреплению контактов только с теми странами, которые выгодны ему для достижения намеченных целей.