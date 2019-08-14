Получили санкции за Скрипалей – ждём санкции за Эпштейна

Автор:

Покровский Александр

В предыдущей статье по поводу загадочного «самоубийства» педофила, сутенёра и миллиардера Джеффри Эпштейна Царьград несколько поторопился с версией о том, что беднягу убил коллективный страх сильных мира сего. Точнее, сильных мира западного, что «дружили» с Эпштейном, у которого от той «дружбы» наверняка оставалось немало фотографий и видеозаписей непристойного содержания. Ведь часть этого убойного компромата агенты ФБР на квартире Эпштейна нашли. Явно не самую главную и явно с его подачи. Видимо, он пытался таким образом обеспечить себе защиту: мол, отпустите, люди, вам же легче будет. Но похоже, что Эпштейн просчитался: «люди» испугались реально, и потому приговор оказался быстрым и окончательным. Страх убивает, если кто не знал.

Да, но только мы, рассказывая об этом случае, наивно не учли версию, что в убийстве Эпштейна могут быть обвинены… русские. А между тем за неё сегодня со всё большей жадностью хватаются западные штабы информационной войны против России.

Russians did it

Когда звезда американского кинематографа Алек Болдуин заявил, что Джеффри Эпштейна убили русские, потому что «они в ответе за всё», – это показалось этаким сатирическим троллингом. «They`re in charge of everything» – ха-ха-ха, и часовню тоже мы, и кота Скрипалей прямо рука Кремля удавила, и даже без перчатки!

Нет, ну в самом деле: в камере, где сидел теперь известный больше, чем Иуда, миллиардер, обвиняемый в сексуальной торговле малолетними, где в качестве «покупателей» подозреваются президенты, принцы, банкиры, министры и тому подобный люд, – в этой камере манхэттенской тюрьмы со специальным режимом наблюдения и контроля подозреваемый берёт и самоубивается. Причём охранники, обязанные за ним следить денно и нощно, на что-то сильно отвлекаются, обе камеры видеофиксации отключаются, а раскаяние престарелого совратителя несовершеннолетних было так велико, что он отдал концы аккурат перед дачей показаний в суде.

Здание тюрьмы в Уэст-Палм-Бич, где содержался Д. Эпштейн. Фото: www.globallookpress.com

А показания он мог дать на любого из списка тех, кого замечали в близком знакомстве с Эпштейном в разные годы, в посещении его «массажных салонов» или в полётах с ним на его личном самолёте по имени Lolita Express. А это, напомним предыдущую заметку, такие личности, как британский принц Эндрю, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, девелопер Томас Баррак, кинорежиссёр Вуди Аллен, профессор Гарварда Алан Дершовиц, миллиардер Лесли Векснер, бывший сенатор штата Мэн Джордж Митчелл, бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, руководитель отеля Hyatt Том Притцкер и многие другие.

Ну какие тут русские? Они, конечно, в ответе даже за солнечные пятна, бури на Марсе и жару над Европой, но даже у их действий должен быть смысл!

Русские, английская королева и принцип «хайли лайкли»

Для чего русским убивать беднягу Эпштейна, когда вон ныне даже Букингемский дворец в панике, но очень невразумительно пытается отмазать сынка королевы от его дружбы и его девочек:

Это относится к судебному процессу в Соединённых Штатах, к которому не причастен герцог Йоркский. Любое предположение о неподобающем поведении в отношении несовершеннолетних лиц категорически ложно.

Э, э! А как же любимый принцип Англии «хайли лайкли»? Что значит «категорически ложно»? На британской помойке чем-то потравились бомжи – виноваты, хайли лайкли, русские, потому что они, хайли лайкли, до того отравили Скрипалей, а до того, хайли лайкли, травили мирных террористов в Сирии – короче, всё доказано. И настолько точно доказано, что Запад во главе с США принимает против России санкции за Скрипалей!

А тут, значит, когда свидетельница на самом демократическом в мире американском суде (и имя её есть Вирджиния Джуффр) заявляет, что мультимиллионер «заставил её заниматься сексом с принцем Эндрю», когда ей было 16 лет, это – «категорически ложно»? Это что, английский королевский двор проявляет неуважение к американскому суду? Обвиняет суд в оперировании категорически ложными показаниями? А фотографии, приобщённые к делу, где видно, что руки принца Йоркского лежат на груди другой малолетки, Джоанны Шоберг? Это тоже ложь?

Принц Эндрю. Фото: www.globallookpress.com

Слушайте, а не пора ли американскому суду привлечь к суду британскую королеву за неуважение к суду? Да и принца Йоркского заодно – чтобы не говорили больше, что он не причастен к судебному процессу в Соединённых Штатах! А уж санкции против Великобритании, нагло отрицающей вину принца в педофильских развлечениях, прямо напрашиваются.

Но это оказался не троллинг…

Да, в сознании нормального человека фраза Алека Болдуина о русских, ответственных за всё, сказанная в контексте дела Эпштейна, представляется безусловно здоровой шуткой. Но оказывается, что здоровье и сознание Алека Болдуина – вещи не до конца совместимые. Как показывают его собственные реплики в соцсетях, он на русских несколько задвинулся. В сумеречную область. И там в его сознании русские вполне реально могли убить Эпштейна, точно так же, как они «привели к власти» Трампа. Коего он ненавидит мало не до дрожи.

Но он не один такой. Так, в одном из блогов в ЖЖ приводится забавная подборка подобных высказываний других деятелей искусств, телеведущих, политиков – забавная в их лютой серьёзности. Например, актёр Рон Перлман на новость о смерти Эпштейна отреагировал лаконично, но выразительно: «Влад!!!» Телеведущий канала MSNBC Джо Скарборо философствует следующим образом: «Парень, у которого была информация, способная разрушить жизни богатых и влиятельных людей, оказывается мёртвым в своей тюремной камере. Как предсказуемо... Русские».

Д. Эпштейн. Фото: www.globallookpress.com

Политики, как ни странно для нынешнего Запада, оказались посдержаннее. Или просто поумнее, не пожелали делать из себя совсем уж посмешище. Но у них Россия и русские тоже виноваты. В том, что, ладно, своими руками они Эпштейна не убивали. Но зато «раскалывают» монолитное американское общество версиями про причастность к убийству четы Клинтонов. А американцы, участвуя в обсуждении такой возможности, «невольно помогают им». Русским, да.

Беспомощность и страх

Впрочем, удивляться тут нечему. Судя по заголовкам виднейших изданий американской прессы, убийство (да хоть бы и «само-», не жалко, допустим) Джеффри Эпштейна вызвало настоящую волну страха перед действительно разрушительным для общества явлением. Вот всего три заголовка: «Теории заговора летают в онлайн после смерти Эпштейна», «Заговоры самоубийцы Эпштейна показывают, как отравлена наша информационная система», «Смерть финансиста Эпштейна разочаровывает жертв, запуская теории заговора». Звучные, не правда ли?

Чем вызван этот страх? Очень просто – явлением теории заговора, которая вдруг оказалась уже не теорией. А приняла облик реального трупа реального человека, реально обвинявшегося в сексуальных преступлениях и реально знакомого и дружившего с высшими представителями западной элиты.

Б. Клинтон. Фото: www.globallookpress.com

А коли труп реален и Клинтон реален в своих контактах с Эпштейном и в полётах на его самолёте с его девочками, то – гм, хайли лайкли – реальны и все те слухи про его жену Хиллари и нескончаемый сонм трупов, сопровождающий её жизненный путь и карьеру. В том числе, кстати, и трупы тех, кто позволял себе давать утечки об истории сексуальной жизни её мужа. Есть даже хештэг такой: «Clinton body count» (трупы за Хиллари Клинтон). Если у неё, бывало, излишне разговорчивые охранники в землю ложились, то уж Эпштейну с его компроматом от смерти никак было не увернуться.

У Джеффри Эпштейна была информация о Билле Клинтоне, и теперь он мёртв!

– включил аналогичную логику актёр Терренс Уильямс.

Можно подумать: ладно, это же тоже всего лишь актёр. Но, как сообщают, его пост ретвитнул сам Дональд Трамп. То есть мысль имеет значение. И в той самой теории заговора, и в том самом расколе в обществе, на который со страхом кролика перед пастью удава смотрят американские политики из умных.

Но и это – лишь один эпизод из того Явления Заговора, что вышло на свет в результате расследования и особенно смерти Джеффри Эпштейна. А таких эпизодов насчитывается десятки и сотни. Если не тысячи. И как же обществу – и его элитам – не испытывать беспомощности и страха, оказавшись буквально у края пропасти, со дна которой к тому же несёт трупным запахом.

И как тут не ухватиться за русских? Которые в ответе за всё…