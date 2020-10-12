Получили поручения: Двух оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

По словам Юрия Воскресенского, Лукашенко в ходе беседы в СИЗО поручил ему подготовить предложения поправок в Конституцию страны, а также варианты освобождения задержанных оппозиционеров, которые оказались "не так общественно опасны", как казалось на первом этапе.

В свою очередь Дмитрий Рабцевич рассказал, что обсуждал с президентом Белоруссии пути выхода из сложившейся ситуации, а также возможные поправки в Конституцию.

Он также напомнил о преимуществах экономической зоны "Парк высоких технологий", созданной с целью развития IT-компаний Белоруссии, в которой начали работать разработчики PandaDoc.

Накануне появились сообщения о визите Александра Лукашенко в СИЗО. Подробности не раскрывались, однако Воскресенский и Рабцевич упоминались в числе тех, с которыми общался президент.

На кадрах со встречи в СИЗО не было представителя штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой или оппозиционера Сергея Тихановского. При этом ему позволили поговорить по телефону со своей женой Светланой Тихановской, которую оппозиция считает победителем выборов президента Белоруссии.