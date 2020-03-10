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Получили, не получили - неважно? В Нидерландах сочли легальным суд по делу MH17 без обвиняемых

10 марта 2020, 07:35  •  66 • В мире
Нидерландский суд по MH17 принял решение, что он "имеет легальное право судить четырёх подозреваемых в их отсутствие" и в отсутствие адвокатов трёх из них. Как отмечается в заявлении председательствующего судьи Хендрика Стейнхёйса, уведомления четырём фигурантам были отправлены заказной почтой, а то, что подозреваемые не подтвердили факт получения повесток, ничего не меняет.
Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс по делу о крушении "Боинга" рейса MH17 объяснил, почему процесс будет легальным и без присутствия обвиняемых. Ранее сообщалось, что голландская сторона считает виновными в деле о крушении трёх граждан России и одного украинца.
Как пояснил судья, четырём фигурантам заказной почтой были отправлены уведомления о слушании. При этом, судя по его словам, неважно, получили ли повестки фигуранты дела. "То, что подозреваемые не подтвердили факт получения [повесток], ничего не меняет", - пояснил он.
К тому же, добавил председательствующий судья, информация о слушании также была озвучена и по другим каналам.
"У суда нет сомнений, что все подозреваемые в полном объёме осведомлены об этих слушаниях. В этой ситуации можно заключить, что подозреваемые умышленно отказались от своего права на присутствие и защиту в суде, поэтому суд имеет легальное право судить Гиркина, Харченко и Дубинского в их отсутствие и в отсутствие их адвокатов", - пояснил Стейнхёйс.
При этом адвокаты ещё одного фигуранта дела на суде присутствуют. Адвокат Сабине тен Дуссхате представляет интересы Олега Пулатова, которого голландская сторона назвала фигурантом дела.
По словам защитника, позиция Олега Пулатова заключается в том, что "он не несет никакой ответственности ни в какой степени ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия", передаёт ТАСС.

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