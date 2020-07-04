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Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
04 июля 2020, 15:00 • 238 • Аналитика
"Газпром" перечислил польской PGNiG полтора миллиарда долларов. Именно столько, по мнению Стокгольмского арбитража, Варшава переплатила Москве за топливо, доставленное по газопроводу "Ямал — Европа". Российская компания собирается обжаловать это решение. Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости.
Больше, чем хотели
О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта. По данным компании PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, поскольку она непосредственно связана с котировками природного газа на европейском рынке. Решение арбитража касается поставок с 1 января 2014 года.
"Сегодня (30 июня. — Прим. ред.) ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", — сообщили в пресс-службе российской компании.
При этом небольшую часть этой суммы поляки пообещали вернуть. Как заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, они получили даже больше, чем рассчитывали. Он пояснил, что "в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, 90 миллионов долларов будет компенсацией". Эти деньги, как заверил Квечиньский, переведут в ближайшие дни.
Вернуть деньги
"Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", — отметили в "Газпром экспорте".
Апелляцию на вердикт Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция) направили еще в мае.
Эксперты указывают, что ничего экстраординарного не произошло: все ведущие мировые компании периодически "попадают" на деньги.
"Полтора миллиарда долларов для "Газпрома" — это много или мало? Это около ста миллиардов рублей. По данным за 2019 год, выручка компании достигла 7660 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 1203 миллиарда", — рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".
Аналитик добавляет, что сейчас продажи на внутреннем рынке выгоднее экспорта, но это временно.
Шансы есть
Что же касается перспектив обжалования вердикта, мнения аналитиков разделились.
Государственные суды крайне неохотно пересматривают постановления арбитражных трибуналов, напоминает Дмитрий Константинов, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры". По его словам, успех на этой стадии, как правило, возможен только в случае грубых процедурных нарушений, допущенных арбитражем, но это маловероятно.
А вот независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что "Газпром" вполне может добиться своего, указав в жалобе на некоторые моменты, не принятые во внимание. Попытаться стоит, поскольку иначе возникнет опасный прецедент, подчеркивает аналитик.
Между тем в июне Варшава начала тарифную войну против "Газпрома", объявив о существенном повышении в 2021-м расценок на транзит. Дополнительные доходы поляки намерены потратить на строительство газопровода Baltic Pipe для поставок из Норвегии. Однако эти планы могут не воплотиться в жизнь, если Россия успеет до конца года завершить "Северный поток — 2".
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