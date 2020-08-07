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«Получила квартиру»: нашедшей родителей спустя 20 лет девушке выдали положенное жильё

07 августа 2020, 18:40  •  55 • В России
24-летняя жительница Рязани Юлия Крюкова, потерявшаяся в раннем детстве в Белоруссии и нашедшая кровных родителей спустя 20 лет, получила положенное по закону жильё. Об этом RT сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Как вспоминает сама девушка, после похищения в электричке в четырёхлетнем возрасте она около месяца ходила по вокзалам с неизвестными, которые сначала заставляли её просить милостыню, а затем оставили на одной из станций под Рязанью. Там Юлия попала в детский центр, откуда её забрали в приёмную семью, помогли получить образование. Как ребёнок, оставшийся без попечения родителей, она должна была получить квартиру по достижении совершеннолетия. Однако жильё ей предоставлено не было. После обращения прокуратуры в суд права Крюковой были восстановлены.
 
vk.com © @bezpdd
 

24-летней Юлии Крюковой из Рязани, которая потерялась в Белоруссии в четырёхлетнем возрасте и лишь спустя 20 лет нашла своих кровных родителей, выдали положенное по закону жильё. Об этом RT сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Девушка воспитывалась в приёмной семье и имела статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По закону такие дети после совершеннолетия должны получать квартиры. Девушка обратилась в администрацию Рязани с просьбой предоставить ей жильё, однако получила отказ.

«Прокуратура Советского района г. Рязани провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении её жилищных прав. Установлено, что в июне 2018 года девушка, имеющая статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратилась в администрацию Рязани с заявлением о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда. Однако в предоставлении жилья ей было отказано в связи с отсутствием финансирования», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

Прокурор района обратился в Советский райсуд Рязани с просьбой обеспечить девушку благоустроенным жильём. Суд удовлетворил иск, и в настоящее время Крюковой предоставлена квартира.

Муж девушки Илья Крюков сообщил RT, что у них всё хорошо, они обживаются в новой квартире вместе с Юлиной шестилетней дочерью.

Пропавшая девочка

Ранее RT рассказывал историю потерявшейся в Белоруссии девочки, которая нашла своих биологических родителей спустя 20 лет. Год назад белорусское МВД сообщило, что пропавшая 1 октября 1999 года Юля Моисеенко из Нового Села неожиданно нашлась.

  • © Министерство внутренних дел Республики Беларусь

По словам биологической матери девочки, Людмилы, в тот день дочка напросилась поехать с отцом на рынок продавать картошку. Возвращалась Юля с папой на последней электричке Минск — Осиповичи. Проехать надо было всего три остановки. Однако мужчина немного выпил и уснул. В Осиповичах его разбудили машинисты. Мужчина был весь в крови, а ребёнка рядом не оказалось.

Как вспоминает сама Юлия, почти целый месяц она ходила по вокзалам с неизвестными ей мужчиной и женщиной, которые вначале заставляли её просить милостыню. Однажды её оставили одну на станции недалеко от Рязани. Там девочку нашли сотрудники милиции. Юле дали фамилию Иванова, а вот с датой рождения ошиблись на год. Настоящая была 26 сентября 1995 года, а в документах написали 1 октября 1996-го.

Вначале девочка находилась в детском центре, а затем нашлась семья, готовая её удочерить. Приёмные родители помогли Юле получить образование. Сейчас она работает по специальности в одной из аптек крупной сети.

По словам девушки, она всегда была очень благодарна приёмной семье, но ей хотелось разыскать биологических родителей.

В марте 2019 года Юлия познакомилась на сайте знакомств с 31-летним Ильёй Крюковым из Рязани. Девушка рассказала ему свою историю о том, как в раннем детстве она потерялась в электричке и попала в приёмную семью. Мужчина решил помочь Юле разыскать кровных родителей. В интернете он нашёл старую статью о пропавшей девочке, в которой была ориентировка с номерами телефонов родителей. Приметы совпали, в частности, шрам на лице.

На следующий день Крюков позвонил предполагаемым родителям Юлии и договорился о встрече. 22 августа Юлия впервые за почти 20 лет обняла своих биологических маму и папу.

  • © Министерство внутренних дел Республики Беларусь

В пресс-службе МВД Республики Беларусь тогда назвали произошедшее настоящим чудом. Все эти годы они не отправляли ориентировку в архив, чтобы однажды кто-нибудь смог её найти. По словам правоохранителей, они и не подозревали, что девочку надо было искать в России.

При этом в МВД сообщили, что дело о розыске девочки будет закрыто и искать потенциальных похитителей никто не будет. Дело в том, что при обращении в полицию биологический отец девушки не указал, что на него напали, а просто сообщил, что забыл ребёнка в электричке.

6 сентября 2019 года в эфире одной из радиостанций, куда Юлию и Илью пригласили рассказать эту историю, Крюков сделал возлюбленной предложение. Уже в конце октября они сыграли свадьбу.

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