«Получил ранения, несовместимые с жизнью»: ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

В подмосковных Химках сотрудники силовых ведомств России ликвидировали члена международной террористической организации при попытке задержания — злоумышленник начал стрельбу по правоохранителям. При осмотре у террориста обнаружили автомат Калашникова, гранаты, а также вещественные доказательства его связи с эмиссарами МТО в Сирии. Как сообщают в ФСБ, член террористической организации готовился совершить массовый расстрел людей в Москве.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В ходе работы сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей, расположенных в городе Химки, был выявлен подозрительный неустановленный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, несовместимые с жизнью)», — говорится в сообщении.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. У него при себе оказались автомат АК-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-1 и одна граната РГД. При обыске в квартире были обнаружены вещественные доказательства связи убитого с эмиссарами МТО в Сирии, а также его подготовки к «массовому расстрелу граждан».

Также в Подмосковье был задержан брат злоумышленника, который несколько дней разыскивал последнего, чтобы не допустить выезд родственника в Сирию «для участия в запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации».

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

«В настоящее время ведётся розыск возможных соучастников террориста», — заключили в ФСБ.

Антитеррористическая деятельность ФСБ

С начала июля ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях сторонников международных террористических организаций в различных регионах России.

7 июля сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области — был задержан мужчина, который с целью вступить в незаконные вооружённые формирования, действующие в Сирии, готовил нападение на административные здания.

В Ростовской области была раскрыта деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство»*, в состав которой входили шестеро граждан одной из среднеазиатских стран и России. Злоумышленники «готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях». В их отношении возбуждены дела по статьям «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Кроме того, был предотвращён «террористический акт с применением зажигательных устройств» в Хабаровске. Силовики задержали гражданина одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения. Преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ.

Помимо этого, в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. Сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четверых участников группировки. Радикалы занимались распространением среди местных жителей террористической идеологии и вербовкой в свои ряды крымских мусульман.

Вдобавок на территории Карачаево-Черкесской Республики задержали пятерых членов экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра»***, которые выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифата.

23 июля в ходе спецоперации в Москве, Новосибирске и Красноярском крае была пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»****. Сотрудники спецслужб задержали 22 человека из числа её главарей и рядовых участников. Злоумышленники занимались вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий, финансированием боевиков, находящихся в Сирии, а также осуществляли призывы к совершению преступлений террористической направленности.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Ат-Такфир валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.



**** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

