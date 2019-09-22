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Получил от Запада "охранную грамоту": Пушков объяснил, почему Порошенко не боится тюрьмы

22 сентября 2019, 17:09  •  174 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал хвастливые заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что он не боится попасть в тюрьму, потому что его "политсила" очень велика, а команда Зеленского – "мальчики". По мнению сенатора, дело совсем не в этом.
"Порошенко не окажется в тюрьме не потому, что "никого и ничего не боится", а потому, что за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них "охранную грамоту", - полагает Пушков.
По мнению российского политика, новый украинский лидер Владимир Зеленский уже получил от Запада "предупреждение" на этот счёт. Кроме того, по той же причине Грузия до сих пор не смогла отправить за решетку бывшего президента Михаила Саакашвили, считает Пушков.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не испытывает страха при мысли оказаться в местах лишения свободы. Однако из слов политика выходит, что такую уверенность ему придает вовсе не знание своей правоты и безгрешности.
По словам Порошенко, у команды Зеленского нет сил, чтобы посадить его.
"Я не бoюсь никoго и ничегo, мoя пoлитсила не oпасается никогo. Ничегo у них не пoлучится", - сказал Порошенко.
Как заявил бывший украинский лидер, любое решение суда, вынесенное не в его пользу, ударит прежде всего по властям самой Украины.
В настоящее время Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, при этом в четырех из них в статусе свидетеля. Экс-президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, расследуются и дела против него о возможном уклонении от налогов и при покупке телеканала и продаже завода.
При этом официальных обвинений Порошенко пока что предъявлено не было.

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