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Получил официальное одобрение: В Китае запустили в производство первое лекарство против коронавируса
17 февраля 2020, 14:24 • 62 • В мире
Первое лекарство, которое, как предполагается, станет эффективным препаратом в борьбе против нового коронавируса COVID-19, запустили в производство в китайской провинции Чжэцзян. Это первый препарат, который смог получить официальное одобрение на включение в список лекарств, которые считаются эффективными в борьбе с заболеванием.
Как говорится в сообщении правительства города Тайчжоу, речь идёт о лекарстве, уже известном под названием Favipiravir или Avigan.
Производство препарата стартовало в воскресенье, 16 февраля. Китайские учёные уверены в том, что это событие сможет сыграть важную роль не только в лечении, но и в профилактике заболевания.
Напомним, что вспышка ранее неизвестного коронавируса произошла в самом конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Оттуда болезнь распространилась в другие города КНР, а также просочилась в другие страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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