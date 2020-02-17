Получил официальное одобрение: В Китае запустили в производство первое лекарство против коронавируса

Как говорится в сообщении правительства города Тайчжоу, речь идёт о лекарстве, уже известном под названием Favipiravir или Avigan.

Производство препарата стартовало в воскресенье, 16 февраля. Китайские учёные уверены в том, что это событие сможет сыграть важную роль не только в лечении, но и в профилактике заболевания.

Напомним, что вспышка ранее неизвестного коронавируса произошла в самом конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Оттуда болезнь распространилась в другие города КНР, а также просочилась в другие страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.