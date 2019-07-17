Получено авиасообщение: Путину доложили о развитии туризма на Алтае

Снижение цен на авиационный керосин позитивно скажется на турпотоке в Республику Алтай. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин заявил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле. Главное, чтобы они больше не повышались, согласился российский лидер, отметив большой туристический потенциал региона. Издержки из-за подорожания керосина авиакомпании были вынуждены переложить в цены нынешнего года, что сказалось на сокращении полетов в Сибирский федеральный округ и на Дальний Восток, напомнили «Известиям» в Общероссийском объединении пассажиров.

Безработица, высокие тарифы на ЖКХ и состояние социальной инфраструктуры — три основные проблемы, волнующие жителей республики Алтай, доложил президенту врио главы региона Олег Хорохордин.

— Я сразу триаду для себя в уме составил, так с людьми и обсуждал это всё, — рассказал он. — Проблема безработицы и низкий уровень доходов — самая большая проблема, которую надо решать. Высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию: киловатт-час для юрлиц — 8 рублей, для населения — до пяти. Опять самый высокий [тариф] в Сибирском федеральном округе, повторюсь, при самых низких доходах. И уровень образования, качество медицинских услуг в том смысле, что ремонтировать школы, садики, больницы нужно, а еще не хватает кадров, в отдаленные районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема.

Олег Хорохордин также обозначил возможные точки роста экономики Алтая. По его словам, речь, в первую очередь идет о сельском хозяйстве, лесопереработке и развитии туризма.

Врио руководителя республики обратил особое внимание главы государства на транспортную доступность региона, в том числе авиасообщения.

— Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании «Победа», и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными. По межрегиональным перевозкам, как рассказывали вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком, — отметил Олег Хорохордин. — Туристы едут в основном. Действительно, билет чуть дороговат для населения именно Горно-Алтайска, но не настолько дороговат, как время. Я сам до Новосибирска и обратно долетел в четыре раза быстрее, а билет стоит, если от себестоимости затрат на автомобиль, бензин и эксплуатацию, на 30% всего [дороже]. Если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то всё выровняется.

— Главное, чтобы больше не повышались, — отреагировал президент.

Развивается и внутриреспубликанский туризм, добавил врио главы Алтая. Он также рассказал о реализации нацпроектов.

— Поговорив с людьми, поговорив с представителями общественного мнения, мы приняли решение и создали центр развития Республики Алтай, в котором участвуют и все политические партии, и общественные организации, и профсоюзы, и лидеры общественного мнения, просто население, молодёжь активно участвует. Сделали там актив, и он начал работать, собирать предложения, — рассказал Олег Хорохордин. — Решили сделать краткосрочную программу на пятилетку для решения именно этих насущных проблем. Так и назвали — «Программа развития Республики Алтай», и предложили всем участвовать. Активно участвуют. Решили отдельно сделать небольшую, но тоже краткосрочную программу развития туризма.

С тем, что туристический потенциал Алтая большой, согласился и российский лидер.

В прошлом году рост цены на керосин значительно превысил фактическое увеличение цен на внутренние перелеты, напомнил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В справочных материалах к профильным парламентским слушаниям Совета Федерации уточняется, что затраты на ГСМ увеличились на 45,4%, а средняя стоимость билетов на внутренних линиях – на 3,2%. По словам эксперта, авиакомпании вынуждены были эти издержки переложить в цены нынешнего года, что сказалось на сокращении полетов — в том числе в Сибирский федеральный округ.

— Было бы правильно создать региональные авиакомпании в СФО, задачей которых будет развитие рынка в данном субъекте. Лучше, если это будут частные инвестиции, поддержанные государством в части лизинга, освобождения от аэропортовых сборов и иных преференций, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». — Иначе мы так и будем упираться в экономические выгоды туристических направлений для крупнейших авиакомпаний и полный отказ от социально значимых.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов назвал сам факт встречи Владимира Путина с Олегом Хорохординым сигналом местным элитам об абсолютной поддержке врио губернатора руководством страны.

— Олег Хорохордин готов уделять внимание не только развитию туризма в регионе, но и реализации нацпроектов, развитию реальных секторов экономики и транспортной логистики, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

По мнению политтехнолога, все это позволит врио главы региона повысить свой рейтинг за оставшееся время и победить на выборах.