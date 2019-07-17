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Получение гражданства РФ упростили для жителей всего Донбасса

17 июля 2019, 21:09  •  66 • В России

Об этом много писалось, об этом говорилось на «Прямой линии» с президентом, и это наконец свершилось. Своим решением о внесении изменений в Указ президента №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданство РФ в упрощенном порядке» Владимир Путин уровнял в правах на российский паспорт и жителей ДНР - ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию с территорий Донбасса, ныне подконтрольных Киеву.

Кто-то получил здесь статус беженца, кто-то - временное убежище... Домой - в Славянск, Краматорск, Мариуполь, Константиновку - многие из этих людей вернуться не могут. У кого-то разрушено единственное жилье в ходе боев, а кто-то напрямую участвовал в них, защищая свою землю. Есть и те, кто занимался подготовкой референдума или сотрудничал с ополчением.

Им дорога домой закрыта - там ждут фильтрация и тюремный срок, несмотря на то, что в своей массе население Донецкой и Луганской областей настроены пророссийски. Но и в России они формально до сих пор считаются временщиками. А зачастую по запросу украинских властей российская бездушная бюрократическая система и вовсе пытается выдать таких людей на заведомое судилище.

Однако теперь у них появилась возможность узаконить свой статус и получить российское гражданство в упрощенной форме. Как это уже сделали тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик.

ВОПРОС ДНЯ

Что еще Россия может сделать для Донецка и Луганска?

Богдан БЕЗПАЛЬКО, член Совета по межнацотношениям при Президенте РФ:

- Если бы предоставление гражданства было бы сделано на должном техническом уровне, без бюрократических схем, этого уже было бы достаточно для начала. А далее надо наладить экономическое сотрудничество для увеличения рабочих мест и зарплат.

Александр ВОЛГА, экс-депутат Верховной рады:

- Боюсь давать честный ответ, у меня и так на Украине две статьи по измене родине. А на уровне дозволенного скажу: Россия уже делает все, что в ее силах. И дальше она должна требовать выполнения минских соглашений. Вот чего Россия делать не должна - это соглашаться на любые новые условия. Маятник уже пошел в нужном направлении. К слову, я был автором идеи создания «Карты русского» для всей Украины еще 15 лет назад.

Сергей ШАРГУНОВ, депутат, писатель:

- Пора бы уже признать донбасские республики и остановить их обстрел. Все студенты донбасских вузов должны иметь возможность получать российские дипломы. Я часто там преподаю и знаю эту проблему.

Герман ВЛАДИМИРОВ, директор Музея воинской доблести Донбасса:

- Москве нужно дать сигнал остальному населению всего юго-востока Украины: Харькову, Запорожью, Днепропетровску, Одессе - Россия тоже о них помнит! Донецк и Луганск 5 лет погибают, чтобы русскими себя называть, но и для остальных нужно ослабить законы.

Анна РЕВЯКИНА, донбасская поэтесса:

- Признать выбор Донбасса 2014 года, под которым подписались люди на референдуме, - это та точка, к которой мы все идем, интеграция в Россию, путь домой.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Ускорить выдачу паспортов путем увеличения персонала и оборудования паспортных столов, сделать электронные очереди, пенсионерам и неимущим - получение документов бесплатное, без всяких пошлин!

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